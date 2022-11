Opinie: ‘Maak ruimte voor zelfstandigen om zelf te sparen voor later’

Beeld Ramon van Flymen/ANP

Er zijn honderdduizenden Nederlanders die – aangetrokken door de stabiele inkomsten uit huur – in vastgoed of vastgoedfondsen beleggen. Zeker nu een belangrijk voordeel is dat veel huren contractueel stijgen met inflatie en daarmee compensatie bieden voor de stijgende kosten van levensonderhoud. Vaak gaat het om mensen die deze inkomsten – een aanvulling op hun bescheiden AOW – niet alleen voor zichzelf aanwenden, maar ook voor familieleden.

Als samenleving zouden wij al deze spaarzame zelfstandigen moeten aanmoedigen. Daar lijkt de politiek momenteel echter anders over te denken. Sterker nog, zij lijkt exact het omgekeerde voor ogen te hebben. Ten eerste willen PvdA en GroenLinks het zelf sparen ontmoedigen door een nationale pensioenplicht in te voeren. Daarnaast worden ‘zelfspaarders’ actief aangepakt door het kabinet via gerichte fiscale en juridische maatregelen tegen vastgoedbeleggers.

Om te beginnen is er het voornemen – als aangekondigd op Prinsjesdag – om vastgoedbeleggingen onmogelijk te maken voor een fiscale beleggingsinstelling (FBI). Via zo’n FBI kunnen particulieren nu nog beleggen tegen dezelfde fiscale voorwaarden als bij direct aangeschaft vastgoed. De belegger betaalt belasting via de box 3-heffing of via dividendbelasting. Zonder de FBI-status ontstaat straks 25,8 procent extra belastinglekkage.

Overdrachtsbelasting

Verder is er de voorgenomen aanpassing van het box 3-tarief. Het kabinet wil binnen box 3 gaan heffen op basis van werkelijk behaald rendement, in plaats van een vast percentage. In de praktijk kan dit leiden tot een forse belastingverhoging op vastgoedbeleggingen.

Een volgende negatieve ontwikkeling is de geplande verhoging van de overdrachtsbelasting op beleggingsvastgoed van 8 naar 10,4 procent. Dit laatste tarief staat gelijk aan maar liefst twee tot vier jaar nettohuurinkomsten. Ten slotte worden ook de huurinkomsten zelf geraakt door nieuwe ingrepen die huren voor zogenaamde niet-gereguleerde woningen steeds verder indammen.

Met dit kwartet aan maatregelen worden honderdduizenden actieve en gepensioneerde zelfstandigen hard aangepakt. Het zijn maatregelen die vanuit maatschappelijk en menselijk perspectief ongepast en ongewenst zijn en die voorbijgaan aan de bestaanszekerheid van een grote groep mensen. Het is onduidelijk waarom iedere Nederlander in eenzelfde verplicht pensioenkeurslijf wordt gedwongen en waarom de overheid niet meer vertrouwt op marktwerking en de zelfredzaamheid van zelfstandigen.

Jeppe de Boer, partner bij vastgoedbelegger Annexum