Opinie: ‘Maak psychosociale ondersteuning voor jongeren met een vluchtachtergrond structureel toegankelijk’

Startblok Elzenhagen, op het voormalig sportpark Elzenhagen in Amsterdam-Noord.Er wonen 540 jongeren uit Nederland en statushouders samen. Beeld Joris van Gennip

Na verschillende incidenten in gemengde wooncomplexen waar jongeren met en zonder vluchtachtergrond samenleven, kwam gemeente Amsterdam met een aantal maatregelen om incidenten in de toekomst te voorkomen. Een van de maatregelen is dat nieuwe verhoudingen in de samenstelling tussen de jongeren in de grotere wooncomplexen onderzocht worden. Dat betekent dat jongeren met een vluchtachtergrond minder geplaatst worden dan jongeren zonder vluchtachtergrond.

Mijn advies is om deze specifieke maatregel te heroverwegen. Er wordt een belangrijk onderdeel van deze gemengde woongemeenschappen over het hoofd gezien. De kracht ervan zit namelijk in de verschillende hulpbronnen die aanwezig zijn in een grote en diverse gemeenschap, zoals ik al eerder betoogde in Het Parool.

Buiten- en binnenlaag

Ik zie het als volgt: een gemeenschap bestaat uit een buiten- en binnenlaag. In de binnenlaag zijn er verschillende subgemeenschappen van mensen die met elkaar verbinden op basis van cultuur, interesse, taal, achtergrond en alle andere aspecten waarop mensen verbonden kunnen zijn. Die subgemeenschappen vormen samen één grote gemeenschap: de buitenste laag. In die grote gemeenschap is er sprake van familiariteit. Dit houdt in dat bewoners elkaar (her)kennen en hulpbronnen uitwisselen als hier behoefte aan is.

Die buitenste laag dient eigenlijk als een soort vangnet en is essentieel als er problemen zijn in de binnenste laag. In de buitenste laag zitten idealiter ook bewoners in de rol van communitybuilder. Zij halen signalen van andere bewoners op en linken met formele partijen als dit nodig is. Als een woongemeenschap te klein is, is de draaglast minder goed verdeeld. Dit heeft als gevolg dat er veel meer druk op de bewoners komt te liggen.

Ideale samenstelling

Bovendien werken hulpbronnen meerdere kanten op. Jongeren met een vluchtachtergrond vinden bijvoorbeeld ook kracht en steun bij elkaar. Juist als mensen kampen met trauma’s hebben zij behoefte aan het vertrouwde en bekende. Ze hebben dan behoefte aan mensen die dezelfde taal spreken, dezelfde gewoontes hebben en dezelfde cultuur delen. Een grote en diverse gemeenschap kan dit bij uitstek bieden.

Goed nadenken over de ideale samenstelling van een gemeenschap is iets anders dan op basis van losstaande incidenten de samenstelling aanpassen. Dat laatste is eerder risicomanagement. Morrel dus alsjeblieft niet aan de samenstelling op basis van incidenten bij de grotere wooncomplexen, maar koester die grootte en diversiteit, terwijl je continu blijft nadenken over de ideale samenstelling in de context van een specifieke woongemeenschap.

Ik ben ervan overtuigd dat communitybuilders en organisaties als Academie van de Stad onmisbaar zijn voor het succes van woongemeenschappen. Zij halen signalen van bewoners op en zijn de brug naar professionele organisaties. Hierbij een oproep aan alle woningbouwverenigingen die nog twijfelen aan de kracht van communitybuilders, of de intentie hebben om ze na verloop van tijd weg te bezuinigen: zij zijn essentieel voor het succes van gemengde wooncomplexen en zonder hen ga je het echt niet redden. Bezuinig ze niet weg, maar faciliteer ze en investeer in deze informele krachten.

Juiste expertise

Tot slot heeft de gemeente Amsterdam extra budget vrijgemaakt voor psychosociale ondersteuning. Dat is geweldig. Nu alleen nog het geld zinvol besteden. Mijn idee daarover? Plaats een professional met kennis van traumasensitieve ondersteuning in de gezamenlijke ruimte van de wooncomplexen. Op deze manier is de toegang tot deze professional laagdrempelig.

In mijn woongemeenschap zijn bijvoorbeeld meerdere welzijnsorganisaties aanwezig, maar het ontbreekt aan specialistische kennis voor het handjevol jongeren dat net wat meer ondersteuning nodig heeft. Die jongeren hebben niks aan een crisisdienst die komt uitrukken en een overhaaste beoordeling geeft. Zij hebben wel wat aan een professional die met de juiste expertise contact legt en onderhoudt. Een professional waar ze een band mee kunnen opbouwen, en een bekend gezicht dat ook voor andere bewoners zichtbaar en bereikbaar is.

Kortom, maak psychosociale ondersteuning voor jongeren met een vluchtachtergrond structureel toegankelijk op deze wooncomplexen. Op die manier worden incidenten in de toekomst écht voorkomen.

Paula Smith.

Paula Smith, bewoner Spark Village in Amsterdam-Oost en onderzoeker sociaal domein.