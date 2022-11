Opinie: ‘Maak op Schiphol dé P+R voor Amsterdam’

Overzicht van de luchthaven Schiphol met op de voorgrond parkeren op P3, lang parkeren. Beeld ANP / ANP XTRA

Er is veel kritiek op het verlengen van de Noord/Zuidlijn. Nota bene naar een luchthaven met een planeetvernietigende industrie die desondanks alleen maar wil groeien. Maar ook in een droomscenario waarin Schiphol wél krimpt naar een bescheiden vliegveldje, kunnen we een verlengde metrolijn nog steeds heel goed gebruiken: om auto’s buiten de stad te houden en daar te parkeren. Alleen dan is een autoluwe stad haalbaar. Daarnaast kunnen ook de passagiers van internationale treinen daar parkeren. Menigeen rijdt het liefst met de auto naar het station om de totale reistijd kort te houden.

Ruimte voor P+R (park and ride) is nu alleen bij buurgemeenten te vinden omdat er geen ruimte meer is in de stad. Maar die willen geen transferium voor Amsterdam worden, ook zij bouwen liever woningen. Als mede-eigenaar van Schiphol kan de gemeente ons eigenbelang realiseren hier.

Want op de voor eeuwig vergiftigde grond rondom Schiphol zal toch niet snel ruimte komen voor woningen, hoogstens kantoren. Wie wil daar in de herrie wonen onder een permanente regen van giftige uitstoot? Maar geparkeerde auto’s klagen niet over lawaai, fijnstof, gif en gevaar.

Schiphol kan daar zelf ook nog aan verdienen met toiletten, winkels, horeca en reclameborden. Het simpel uitbaten van parkeerplaatsen is nu zo’n beetje het enige waarmee Schiphol niet blundert. Concurreren met de hoogste straatparkeertarieven ter wereld maakt dat nog makkelijker. Nu nog een snelle metro en shuttles naar de metrohalte Johan Huizingalaan.

Reinder Rustema, Bernard Blokzijl en Michel van Wijk namens Amsterdammers voor Autoluw NU!