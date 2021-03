Opinie: ‘Maak juist nu werk van de Noordas’

De Noord/Zuidlijn was bedoeld om de ontwikkelmogelijkheden van Noord beter te benutten. Beeld ANP

Onlangs publiceerde het college zijn Omgevings­visie 2050. Daarin beschrijft het hoe het de komende dertig jaar de stad wil ontwikkelen. In deze langetermijnvisie staat niets over de kansen van de Noord/Zuidlijn voor Amsterdam-Noord. Terwijl dit deel van de metro een antwoord is op een heel scala aan wensen van het stadsbestuur: het centrum ontlasten, gemengde woon-werkgebieden met veel groen, minder auto’s en meer gebruik van het openbaar vervoer.

De Noord/Zuidlijn rijdt inmiddels tweeënhalf jaar, heeft 3,1 miljard euro gekost en was bedoeld om de ontwikkelmogelijkheden van Noord beter te benutten. Hoogste tijd voor een visio­naire ontwikkeling van een Noordas rond de noordelijke stations van de Noord/Zuidlijn. Op deze plekken kan zich het nieuwe, postcorona wonen, werken en recreëren ontwikkelen langs het Noordhollandsch Kanaal en het Noorderpark, op twee minuten van de Dam en op een steenworp afstand van het landelijke Waterland. De gunstige ligging aan de A10, de directe verbinding met Centraal ­Station, de Zuidas en straks Schiphol, maken van de Noordas een van de aantrekkelijkste ontwikkelgebieden voor een postcorona zakendistrict dat zich goed laat mengen met wonen en leisure.

Vier metrostations

De behoefte aan ontmoeting en flexibel gebruik van werkruimte vraagt om een toekomstbestendig kantorenconcept. Noord heeft de ruimte, de infrastructuur en de ligging om dat succesvol te ontwikkelen. Grote werkgevers die nu nog in de binnenstad zijn gevestigd, vinden aan de Noordas een aantrekkelijk alternatief. De Noordas zal daarbij niet concurrerend, maar complementair zijn aan de Zuidas, door andere branches en instellingen aan te trekken.

Dit deel van de stad heeft de potentie, maar nog niet het aanbod. Niet alleen in absolute aantallen, maar ook in verhouding tot de omvang heeft Amsterdam-Noord het kleinste aantal vierkante meters aan kantoren. Deze 30 procent van het hoofdstedelijk grondgebied huisvest ongeveer 4 procent van de kantoren. Terwijl de omstandigheden om een ambitieus plan schreeuwen.

De Noordas bestrijkt een oppervlakte van ongeveer 1,35 vierkante kilometer en kan binnen tien jaar 600.000 vierkante meter kantoorvloer beschikbaar maken.

De twee metrostations, Noorderpark en Noord, kunnen er op termijn drie of vier worden, met Sixhaven en Het Schouw erbij. Het hart van de Noordas ligt bij het Buikslotermeerplein. De ligging aan de ring A10, het regionale busknooppunt en de beginhalte van de Noord/Zuidlijn maken dit een toplocatie voor bedrijven, instellingen en universiteiten. Laat de miljardeninvestering van de Noord/Zuidlijn niet links liggen.

Ontwikkel de Noordas.

Rob Post, voorzitter Vereniging van Bedrijven in Amsterdam-Noord