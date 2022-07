Opinie: ‘Maak het niet nóg moeilijker om een kamer te vinden, versoepel de regels voor woningcorporaties’

Het moet voor corporaties makkelijker worden hun vrijesectorwoningen te verhuren aan woningdelers. Dit kan de huidige woningnood onder studenten flink verminderen, betoogt VVD-raadslid Myron von Gerhardt.

Stel, drie vriendinnen willen samen op kamers in Amsterdam. In dat geval weten zij dat dit door de woningnood ongelofelijk lastig is. Maar dan stuiten zij op nóg een probleem: het is niet alleen lastig, maar door regelgeving van de gemeente zelfs nagenoeg onmogelijk.

Dat zit zo. Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad de Huisvestingsverordening gewijzigd. In de verordening staat nu dat er een vergunning moet worden aangevraagd als drie mensen of meer die geen familie vormen samen willen wonen in één huis. Om in aanmerking te komen voor deze vergunning moet onder andere voldaan worden aan strikte geluidsisolatie-eisen, moet iedereen een individueel huurcontract hebben en mag het quotum van veel andere woningdelers in de wijk – of in het pand – niet al bereikt zijn. De regels zijn bedoeld om te voorkomen dat huurders tegen hoge prijzen in kleine kamers belanden (verkamering). Ook moet het de leefbaarheid in buurten waarborgen.

Lege kamers, hogere huur

Dat is een goed streven. De praktijk blijkt echter weerbarstiger. Zo zijn er bij het ingaan van de verordening huurders op straat komen te staan, omdat zij niet in aanmerking kwamen voor de vergunning. Ook zijn er verhalen van jongeren die sinds deze regels in huizen wonen met lege slaapkamers, maar met een hogere huur. Bovenal zorgen de regels er voor dat het voor jongeren nóg moeilijker is om op kamers te gaan, simpelweg omdat de veelvoud aan eisen en regels woningdelen niet meer de moeite waard maakt. Uit cijfers blijkt dan ook dat het aantal studenten op kamers in de stad flink is afgenomen, terwijl het aantal studenten juist is toegenomen.

Coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 zien de keerzijde inmiddels ook deels in en hebben in het coalitieakkoord opgenomen te bezien hoe woningdelen met drie personen eenvoudiger kan worden gemaakt. Deze plannen zijn nog niet bekend, maar lijken hoe dan ook mondjesmaat. Zo gaat het om een voorgenomen vereenvoudiging voor niet meer dan drie woningdelers en wordt er vastgehouden aan de quota.

Fors versoepelen

Het zou verantwoord en verstandig zijn om voor woningcorporaties de regels fors verder te versoepelen. Daarmee krijgen zij een andere positie ten opzichte van andere pandjesbazen. Concreet kan deze versoepeling plaatsvinden door de vergunningaanvraag voor corporaties te schrappen en te vervangen voor een laagdrempelig meldpunt. Ook de meeste eisen behorend bij de vergunning kunnen worden geschrapt.

Zo kunnen de quota voor corporaties bijvoorbeeld worden losgelaten. Corporaties zijn door hun bijzondere maatschappelijke positie namelijk heel goed zelf in staat in te schatten of een extra gedeelde woning in een wijk of pand leidt tot overlast, bijvoorbeeld omdat onder de klagers van de overlast ook vaak corporatiehuurders zijn. Tegelijkertijd blijft de gemeente door het meldpunt grip houden op overlast en kan die indien nodig handhaven.

Friendscontracten

Ook het verplichte individuele huurcontract, wat bij corporaties zorgt voor veel administratieve rompslomp, kan komen te vervallen en worden vervangen door ‘friendscontracten’, waarbij meerdere huurders tezamen op één huurcontract kunnen. Corporaties hebben namelijk een overwegend betrouwbare reputatie – zeker in vergelijking met andere verhuurders – en vóór de huidige regelgeving gaven friendscontracten geen noemenswaardige problemen.

Ten derde zouden ook de dure geluidsisolatie-eisen kunnen worden geschrapt, als er niet met een verbouwing extra slaapkamers aan de woning worden toegevoegd. Woningdelers zijn namelijk geen bewezen bron van geluidsoverlast: corporaties hadden voor de regelgeving niet méér meldingen van geluidsoverlast door woningdelers dan door andere huurders. Tot slot valt het niet te verwachten dat een versoepeling van het woningdeelbeleid voor corporaties leidt tot verkamering, omdat corporaties geen reden hebben zo veel mogelijk kamers te creëren. Hier kan de gemeente bovendien concrete afspraken over maken.

Verlichting

Al met al kan door de bijzondere maatschappelijke positie van woningcorporaties het woningdeelbeleid voor hen fors worden versoepeld, zonder dat dit afdoet aan de doelen van het tegengaan van verkamering of overlast. Tegelijkertijd kan het zorgen voor een verlichting van de woningnood onder studenten van 20 tot 30 procent en daarmee perspectief bieden aan jongeren die zo naarstig op zoek zijn naar een kamer. In tijden van schaarste is het ook niet meer dan logisch om de woningen die er al zijn zo goed mogelijk te gebruiken. Misschien maken die drie vriendinnen dan ook weer kans op een kamer in de stad.