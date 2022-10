Opinie: ‘Maak Amsterdam CS niet ondergeschikt aan dat allureloze station Zuid’

Station Zuid. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

De eerste keer dat ik in Amsterdam arriveerde was dat via het Centraal Station; de stad in al haar schoonheid en vrije denken lag letterlijk aan mijn voeten. Ik zal dat nooit vergeten. Dit station, de hoofdstad waardig, zal ik nog vaak gebruiken als ik naar vrienden en familie elders in Europa reis.

Nu al weer 30 jaar wonend in deze mooie stad zie ik het station veranderen, soms ten goede, maar vaak ook in negatieve zin. Dat mooie Centraal Station moet een ondergeschikte rol krijgen en dat winderige, allureloze Zuid wordt door de vastgoedmaffia de hemel in geprezen. Amsterdam laat het visieloos gebeuren.

Vrienden van mij die in het openbaar vervoer werken geven dit ook aan: Zuid is op geen enkele manier het antwoord op waar Amsterdam zich voor moet inspannen. Het station heeft niet de capaciteit om de groei van het railvervoer op te vangen. Het ontbreekt er aan voorzieningen voor treinen, zoals emplacementen, die bij een groot station horen en er zijn veel te weinig sporen – zelfs met de ooit gedachte zes sporen gaat het niet lukken.

Vertraging

Ik maak me zorgen. Als ik naar een vriendin in Londen wil kan ik geloof ik 100 vluchten op één dag nemen. Willen we Schiphol inperken (440.000 vluchten) dan betekent dit een trein of 20 per dag extra alleen al naar Londen. Wil ik naar Berlijn, dan is het vliegtuig niet alleen sneller, het gaat ook vaker. Dat geldt al helemaal als ik verder wil reizen, naar Barcelona of Madrid.

Een vriend nam laatst de proef op de som in Berlijn, daar was een ICE-trein in het hoofdstation een kleine 10 minuten bezig. Dan kunnen er dus maar circa 4-6 treinen per uur zijn en dan mag niets vertraging hebben, want dan loopt het helemaal in de soep. En ja hoor, die vriend had vanuit Berlijn 45 minuten vertraging.

Ik vermoed dat de trein naar Londen nog wel langer stilstaat dan die tien minuten in verband met de controle. Hiervoor is niet genoeg capaciteit, zeker als we bedenken dat ook andere treinen gebruik moeten kunnen maken van deze sporen en perrons.

Barcelona

Ik kwam aan op CS en dacht aan vrijheid en een land dat verstandig omgaat met wat ze hebben. De waarheid is dat deskundigen die waarschuwen voor dit infrastructuurprobleem niet gehoord worden. Men kijkt totaal niet naar wat ze in het buitenland op vergelijkbare knooppunten doen, bijvoorbeeld La Sagrera in Barcelona. Meer sporen, dichter bij het centrum, want alleen dan wint de trein het van het vliegtuig.

Zoals het er nu uitziet wordt het aantal sporen op CS verkleind en kan ook Zuid de meeste internationale treinen niet ontvangen. Zo wordt de trein nooit een aantrekkelijk alternatief voor het vliegtuig.

Ik woon in De Pijp en maak ook wel eens gebruik van station Zuid, maar vooral voor een ritje naar Schiphol. Laat mijn Centraal Station de poort naar de vrijheid blijven, sloop de treincapaciteit niet en word eens wakker rond het drama van Zuid. Daar is straks 40 jaar gebouwd aan een station met dezelfde capaciteit als Bijlmer Arena (6 sporen) en zelfs minder dan dat van Sloterdijk (10 sporen).

Farangis Dawoody, Amsterdam