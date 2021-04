Opinie: ‘Loting scholen kan rechtvaardiger’

Beeld ANP

Vorige week dinsdag had Osvo-voorzitter Rob Oudkerk in Het Parool de gotspe om te suggereren dat deze kinderen hun scholenlijst onvoldoende serieus hebben genomen. Het tegendeel is waar: deze kinderen waren zeer gemotiveerd, maar worden gediscrimineerd door zijn falende lotingsysteem.

Ook mijn zoon had zorgvuldig zijn lijst samengesteld. Toen de lotingcomputer bij zijn nummer 7222 aankwam, zat zijn favoriete school al vol met op andere scholen uitgelote kinderen. De kinderen (én de scholen) zijn de dupe van een methodiek die niet matcht, maar enkel efficiënt de pijn verdeelt.

Impopulaire scholen krijgen geen prikkel om zich te verbeteren, want Oudkerks algoritme (met de veelzeggende naam Random Serial Dictatorship) zorgt toch wel voor aanwas, zelfs als ze door de onderwijsinspectie als onvoldoende zijn beoordeeld.

‘Het is opmerkelijk dat zo’n gebrekkig mechanisme zoveel wordt gebruikt,’ concludeerden internationale wetenschappers al in 2008. De Amsterdamse methodiek is niet envy-free (vrij van afgunst). In publicaties over schoollotingen vindt men dat een doodzonde. Dat kan anders: menselijker.

Doe eerst een ronde waarin je alle voorkeursplekken van de kinderen matcht met het aanbod. Waar het niet past, kies je door loting. Kinderen die niet plaatsbaar zijn, gaan naar de volgende ronde, waarbij naar de tweede school op hun lijst wordt gekeken. Met een nieuw lotnummer, zodat een ongunstig lotnummer hen niet achtervolgt, zoals nu. Volgende rondes gaan op dezelfde manier.

Resultaat: veel meer kinderen gaan naar hun favoriete school. Zonder verdringing. De favoriet van mijn zoon had zo 95 procent van deze kinderen kunnen plaatsen. Nu is dat hooguit 50 procent.

Bij de havo/vwo-aanmeldingen hadden zo’n 400 extra kinderen hun voorkeursplek kunnen krijgen. Dat scheelt veel frustratie, ook bij de scholen.

Voor een student informatica of wiskunde is deze lotingmethode snel te programmeren. Ik ben hierover met wetenschappers in contact en stel het binnenkort voor aan de gemeenteraad. Rob Oudkerk hoeft het alleen nog maar in te koppen. In plaats van beschuldigend naar de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) te wijzen, zou het Oudkerk sieren als hij wil meewerken aan een menselijkere methode.

Voor mijn zoon is het te laat, maar kinderen van volgende jaargangen zijn dan op een rechtvaardigere manier te plaatsen.

Gert Nieveld, Amsterdam