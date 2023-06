Opinie: ‘Lóóp die extra drie meter naar de afvalbak!’

Regelmatig ergert Onno Aerden zich aan mensen die snacken op straat en daarmee kilo’s zwerfafval produceren: ‘Misschien is dit wel de tijd om elkaar weer eens ouderwets aan te spreken op ons wegwerpgedrag.’

In de dertien jaar dat ik in de Rivierenbuurt woon, is het straatbeeld er in hoog tempo veranderd. Er kwamen speciaalzaken bij en horeca voor een nieuw, verwend afhaalpubliek. Hipsters en yuppen zwermen gewapend met kartonnen wegwerpbekers door de buurt, op Van Moofs en smetteloos witte sneakers. Ze zitten op bankjes en kleedjes in het plantsoen met op Instagram ontdekte en om de hoek afgenomen luxueuze zoetwaren.

Tijdens schoolpauzes produceren de supermarkten, bakkerijen en slagers groepjes leerlingen met energiedrankjes, familiezakken chips, broodjes bal of ham-kaascroissants die meteen op moeten. Regelmatig passeer ik tijdens mijn wandelingen zo’n sliert tieners die al lopend gedachteloos op iets kauwen en aan iets lurken.

Daar waar die menselijke slang is gepasseerd, herinnert een veelkleurig spoor aluminium, karton en plastic aan zijn aanwezigheid. Dat voegt zich naadloos tussen alle visbakjes, hippe verpakkingen van speciaalzaken en bekers waar net nog matcha latte in zat.

Er is door de stadsreiniging niet tegenop te vegen, vuilnisbakken puilen regelmatig uit en zijn doorgaans omgeven door zooi. Het plantsoen in het midden van de brede straat waaraan ik woon, is bezaaid met zwerfvuil. Net als de straten, stoepen en parkjes elders in de wijk.

Wie denkt dat ik overdrijf, zou de stoep eens kunnen aflopen van de Tweede Van der Helststraat, richting Oude Pijp, langs de hoge, keurige op maat gesnoeide heg van het Okura Hotel. Onder die heg: een bizarre hoeveelheid afval, die af en toe wordt weggehaald – waarna er een dag later een vergelijkbare hoop troep ligt

Miljarden kilo’s plastic

De vervuiling van plekken waar mensen samenkomen, heeft de afgelopen jaren in ijltempo ongekende vormen aangenomen. Dat ergert me omdat het er onverzorgd en vies uitziet en ellende oplevert (de Rivierenbuurt zucht onder een rattenplaag), maar vooral ook omdat ik weet dat al die niet of nauwelijks afbreekbare troep net zo lang opwaait tot het ergens in de natuur terechtkomt, in bosjes of het water van de grachten. Uit het zicht blijft het daar tientallen, soms honderden jaren desintegreren en de natuur vergiftigen.

Het Amerikaanse statistische onderzoeksbureau Pew Research berekende in 2020 dat we met z’n allen jaarlijks elf miljard kilo plastic in de open lucht dumpen. Als we daar niets aan doen, gaat het in 2040 om 29 miljard kilo: ‘Alsof je op elke meter kustlijn van de wereld elk jaar vijftig kilo plastic achterlaat voor de golven.’

Dweilen met de kraan open

In ons appartementencomplex gaan we op zondagochtend met de van gemeentewege aan onze vereniging van eigenaren verstrekte vuilprikkers en vuilniszakken de straat op. Samen, met een kop koffie, de buurt schoonhouden: geweldig, het geeft nog energie ook, saamhorigheidsgevoel, het idee dat je een netelig probleem aan het oplossen bent – maar het is vooral ook dweilen met de kraan open. Elke keer dat ik naar buiten ga, buk ik een paar keer om een platgetrapt blikje of een verfrommeld zakje op te pakken en in de prullenbak – vaak een paar meter verderop – te deponeren.

Misschien is dit wel de tijd om elkaar weer eens ouderwets aan te gaan spreken op ons wegwerpgedrag. Laten we niet eindeloos op straat snacken alleen maar omdat het kan of omdat iedereen het doet.

En waar zijn de ouders gebleven die hun schoolgaande kroost streng maar rechtvaardig wijzen op de desastreuze gevolgen van het achteloos op straat dumpen van voedselverpakkingen? De gevolgen voor de vogels die stikken in al dat vuil, voor de grond die alle plastics niet kan verwerken, voor de leefbaarheid van de stad? En als je dan tóch iets koopt ‘voor onderweg’: stop de rotzooi die je ermee veroorzaakt in je tas, je jaszak en uiteindelijk ergens in een prullenbak of vuilcontainer.

Vertroeping

Het lijkt me meer dan ooit nodig dat we een vuist maken tegen zwerfvuil.

Wie zich net als ik kapot ergert aan de vertroeping van de omgeving, de onbetrokken vervuiling door mensen die echt beter zouden moeten weten, dient er iets van te zeggen. Zég het als je iemand rotzooi op straat ziet flikkeren (dat geldt ook voor de filters van sigarettenpeuken).

Geef het goede voorbeeld: lóóp die extra drie meter naar de afvalbak! Pak elke dag een paar stukken troep op, gewoon van de grond, om ze in de vuilnisbak te gooien. Als we dat allemaal doen, knapt de wereld een stuk op.