Opinie: ‘Logisch dat moskeebestuurders geen verklaring ondertekenen die in strijd is met hun geloofsprincipes’

Moskeebesturen

In Het Parool van 3 november staat dat de moskeebesturen weigeren de verklaring als steun voor de Ihbtq-gemeenschap te ondertekenen. Volgens de moskeeën was de verklaring stigmatiserend. Is deze reden echt de werkelijke reden? In de Koran wordt een duidelijke uitleg gegeven hoe moslims moeten leven met betrekking tot alle terreinen van het dagelijks leven, zo ook het omgaan met ongelovigen. In de Koran staan daarover een aantal verzen zoals in soera 25, 52. “Gehoorzaam dan de ongelovigen niet, maar stel je tegen hen hevig te weer.”

Vanuit het bovenstaande is het wel logisch dat de moskeebestuurders er niet veel voor voelen om een door ongelovigen opgestelde verklaring te ondertekenen die in strijd is met hun geloofsprincipes.

Jos van Remundt, Deventer

Klimaat

Wat goed dat 800 Amsterdamse ambtenaren zich in een brief richten tot het Gemeentelijk Managementteam en hun zorg uitspreken over het milieu en over het voorbestaan van onze planeet. De ondertekenaars: ‘Wij verkeren in gevaar. Wij moeten onze burgers beschermen’. Het aantal stappen dat de gemeente onderneemt om verdere escalatie van de klimaatcrisis te voorkomen, is volgens hen te gering.

Hierbij drie stappen die de gemeente per direct zou kunnen nemen. Een verbod op het verwarmen van terrassen. Parijs is ons hierin voorgegaan. Kerstverlichting alleen in de maand december. De duizenden lampjes branden hier bijna vier maanden. In Parijs en Londen is dat de helft en dat wordt misschien nog minder. En het licht in kantoren zou na sluiting uit moeten.

K. Maas, Amsterdam

WK

Ik begrijp best dat er nu allemaal oproepen zijn om het WK te boycotten om de natuurlijk meer dan vreselijke toestanden daar. Maar niet gaan kijken of daar überhaupt heen gaan voelt toch wel erg vreemd aan.

Jaren geleden, voordat er ook maar stadions stonden is het, natuurlijk belachelijke, besluit genomen om het daar en in de winter te houden. Toen had de wereld moeten protesteren en het bij voorbaat moeten boycotten zodat het er wellicht niet eens van was gekomen. Om dan nu, jaren later, opeens een naar gevoel te hebben voelt wel heel, heel erg triest. Ik wil de zin ook niet eens gebruiken, want wij hebben het allemaal wel geweten.

Maarten Oonk, Nestier (Frankrijk)

Jumboreclame

Jumbo krijgt de volle laag na een onhandig reclamespotje met bouwvakkers. Terecht! Maar waarom geen kritiek op de artiesten die in dit filmpje spelen? De Toppers en Donnie. Dachten die alleen aan hun vette salaris, en niet aan de verkapte slavernij in Qatar?

Ton Jacobs, Amsterdam