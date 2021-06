Opinie: ‘Logisch dat Joden zich bedreigd voelden door zo’n spandoek’

De voormalige Cavaleriekazerne uit 1864 aan de Sarphatistraat. Beeld Stadsarchief Amsterdam

In de Sarphatistraat staat op nummer 470 de oude Cavaleriekazerne. Ooit was dit gebouw deel van de Amsterdamse verdedigingslinies. In de Tweede Wereldoorlog waren er Duitse soldaten gelegerd. Eind jaren tachtig betrok de Rijksakademie van Beeldende Kunsten dit prachtige gebouw.

De afgelopen dagen hing er echter een weinig kunstzinnige uiting aan de gevel. Middels een groot spandoek was ‘Palestine will be free, from the River to the Sea’ te lezen. De tekst was een verwijzing naar het Palestijns-Israëlisch conflict en ongetwijfeld geïnspireerd door de recente oplaaiing van geweld.

Hoewel sommigen wellicht dachten dat dit een sympathiek hart onder de riem was voor de Palestijnen, kwam dit voor veel Joodse bewoners van Amsterdam heel anders over. ‘Van de rivier tot aan de zee’ betekent in de context van dit conflict immers dat Israël moet verdwijnen. Het impliceert daarmee ook dat de Joodse bevolking weg zal trekken, of erger: wordt verjaagd. Zoals Abel Herzberg zei: zonder Israël is elke Jood een ongedekte cheque.

Zo’n spandoek aan een gebouw midden in de stad baart Joden dus zorgen. Maar hoe zit dat dan precies? Daarvoor moeten we terug naar de tijd dat die Duitse soldaten nog in dat gebouw zaten en de periode dat de Joodse bevolking van Amsterdam haar burgerrechten werd ontnomen. Eerst mochten de Joden het park niet meer in, daarna niet meer naar ­restaurants en sportclubs. Toen kwamen de beroepsverboden, en vervolgens werd bezit ontnomen. Dankzij het gestaag afpellen van hun burgerrechten werden Joden vogelvrij gemaakt, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien.

Terug naar deze week en het spandoek. Het delegitimeren van de Joodse staat raakt in essentie precies dezelfde snaar. ‘Ga daar maar weg’, stond eigenlijk op het spandoek. Onlangs werd dit ondersteund door de oproep van een hoge Iraanse functionaris aan Joden in Israël om maar snel een huis in Europa te kopen, nu het nog kan.

Logisch dat Joden zich bedreigd voelden door zo’n spandoek. Gelukkig heeft de Akademie bij monde van haar directeur excuses aangeboden, en worden de leuzen verwijderd. Dit vergt namelijk bewustwording van eenieder.

Weet wat je schrijft. Dat spandoek had daar nooit mogen hangen.

Eddo Verdoner, Amsterdam