Opinie: ‘Lips deed Zomergast Robert Vermeiren zwaar tekort’

Dit zijn de ingezonden brieven van 7 augustus.

Alhoewel Han Lips afsluit met dat hij wel een boeiende avond heeft gehad met Zomergast Robert Vermeiren doet hij deze aflevering in zijn beschouwing zwaar tekort.

Voor mij, en ik vermoed ook voor veel anderen, was het een meeslepende en ook emotionele avond met heel veel diepgang en met een boodschap die het echt verdiend om te worden gehoord.

Voor al die jongeren die op ggz-hulp moeten wachten en voor alle echte professionals die die zorg ook willen leveren maar dit nu niet kunnen doen in het huidige door zorgverzekeraars en gemeenten geregeerde systeem.

En anders dan vaak het geval is, komt Vermeiren met een concreet advies: volg de tien adviezen in het SER-rapport op en borg dat in het komende regeerakkoord. Dus ik hoop dat men in Den Haag wel echt heeft gekeken.

Jeroen Bos, Amsterdam

‘Amsterdam draait me financieel een poot uit bij mijn verhuizing’

In de Bestevaerstraat stond de verhuiswagen midden op de straat. Toen ik erlangs moest, sprong de vriendelijke verhuizer in zijn wagen en zette die even op de invalideparkeerplekken op de hoek. Ik dacht aan de offerte voor mijn verhuizing.

Ik schrok me een hoedje toen ik zag wat Amsterdam rekent voor parkeren van maximaal twee uur bij mijn oude flat en even zolang bij m’n nieuwe flat, twee kilometer verderop.

De gemeente Amsterdam rekent daarvoor 773 euro. U leest het goed. Een bedrag dat meer is dan mijn laminaatvloer van 60 m2, waar ik twee jaar garantie op krijg. Meer dan mijn nieuwe keukenblok plus ijskast, meer dan de schilder krijgt die al mijn wanden opfleurt.

Amsterdam, u heeft het mij ongelooflijk moeilijk gemaakt om überhaupt te verhuizen van de ene sociale huurwoning naar de ander. En nu vindt u een manier om mij financieel een poot uit te draaien.

Een Amsterdammer huilt en snapt waarom een modaal gezin de stad verlaat.

Wanda Bloemgarten, Amsterdam

Pleidooi voor gevarieerde programmering in het Glazen Huis in het Amstelpark

Het Glazen Huis in het Amstelpark wordt momenteel beheerd door Zone2Source, een tentoonstellingsplatform voor kunst, natuur en technologie. Deze zomer is daar de installatie Here and Elsewhere van Irene Kopelman te zien.

Zonder iets af te willen doen aan het werk van Irene Kopelman of andere kunstenaars die Zone2Source uitnodigt, vraag ik mij af of er misschien wat meer variatie in de programmering mogelijk is.

De huidige exposities sluiten momenteel niet erg aan bij de gemiddelde parkbezoeker. Een aantal jaren geleden waren er regelmatig tentoonstellingen van de Amsterdamse Zondagsschilders.

Ik zou zoiets graag terugzien in de programmering. Volgens mij doet het Amstelpark de bezoekers daar een groot plezier mee.

Peter de Wit, Amsterdam

‘Déja vu Stedelijk kan les zijn voor Amsterdam Museum’

Déja vu van Het Parool geeft een verrassend inzicht in ‘oud’ en ‘nieuw’ Amsterdam. De foto’s van het oude en nieuwe Stedelijk Museum troffen me als een mokerslag.

Wat was het vroeger toch beter! De geforceerde nieuwbouw haalt het niet bij de doelmatige, sympathieke soberheid van de Sandbergvleugel.

Het bewust streven naar ‘iets iconisch’ door architecten en (amateur)bestuurders is meestal tot mislukken gedoemd. Laat dit een les zijn voor Amsterdam Museum dat blijkens Het Parool ook met de nieuwbouwplannen/renovatie worstelt.

Maarten Racz, Enschede