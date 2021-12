Opinie: ‘Limiet 30 km staat haaks op beleid om ov te bevorderen’

De invoering van een snelheidslimiet van 30 km is een belangrijke maatregel voor de verkeersveiligheid. Wel gaat het voorbij aan een potentieel grote verslechtering van de aantrekkelijkheid van het ov en zelfs het snijden in het aanbod aan ov.

Zonder verdere maatregelen is op jaarbasis 6 tot 9 miljoen euro extra nodig om bij lagere snelheden de huidige dienstregeling te kunnen blijven rijden, vanwege kosten voor de inzet van extra bussen en trams. De gemeente loopt voor deze financiële verantwoordelijkheid weg. Reëel gevaar is dat daarmee de frequenties van bus- en tramlijnen omlaaggaan, lijnen worden ingekort of opgeheven. Dat staat haaks op het gemeentebeleid om het ov-gebruik juist te bevorderen.

Rover vindt het voorstel van de gemeente voor het 30-kilometerbeleid sympathiek, maar pleit ervoor om het beleid aan te vullen met maatregelen voor betere doorstroming van het ov in Amsterdam, gebaseerd op concrete taakstellingen. Dat had ook zonder het 30-kilometerbeleid al gemoeten, wil het ov de rol in een autoluwe en sterk groeiende stad en regio goed kunnen vervullen.

Verder moet beter naar de concurrentieverhouding tussen auto en ov worden gekeken. Voor de auto blijven nog veel 50-kilometerwegen, de ringweg en snelwegen beschikbaar, waardoor de reistijd naar verhouding voor het ov verslechtert. Bij die uitzondering voor 50-kilometerwegen is te veel naar de auto gekeken.

Rover vraagt meer maatwerk door bij uitzonderingen van de 30-kilometerrestricties juist meer naar het ov te kijken. Ook ontbreekt de handhaving, behalve voor het ov. Dat zal zichzelf handhaven, want die lagere snelheid moet verdisconteerd worden in de dienstregeling. De ervaring met onder andere brommers, scooters en opgevoerde e-bikes die nu met 50 tot 60 km per uur door de stad rijden, ver boven hun wettelijke snelheid, voorspelt weinig goeds voor de handhaving van de snelheidslimiet van andere verkeersdeelnemers.

Rover ziet het liefst betere doorstroming voor het ov. Maar als dat onvoldoende oplevert, moet de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen en de extra kosten voor de exploitatie van het ov bijpassen, zodat we niet in de situatie terechtkomen dat de aanpak van een leefbaarheids- en veiligheidsprobleem van te snel rijdende verkeersdeelnemers resulteert in verslechtering voor de veiligste vervoerwijze in de stad, namelijk het ov.

Marinus de Jong, voorzitter Rover afdeling Regio Amsterdam