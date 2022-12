Opinie: ‘Lieve stoep, we zullen je missen als je er straks niet meer bent’

Beeld ANP

Lieve stoep,

Decennialang ben je onze steun en toeverlaat geweest. 36 huishoudens konden altijd bij jou terecht wanneer zij hun steegjes uitliepen. We konden dan links- of rechtsaf, het was een veilig begin van onze korte of lange reizen. Ouders uit een groot deel van het dorp brachten en haalden hun kinderen naar en van school via jou. Honden met eigenaren en katten zonder eigenaren vergaten nooit je te bewandelen tijdens hun dagelijkse rondjes. En hele klassen gingen met hun juffen en meesters via jou op pad.

Maar straks ben je er niet meer. Je bent gesneuveld op de tekentafel van het projectbureau van de gemeente Amsterdam. Je gaat verdwijnen omdat we niet langer langs jou zullen parkeren, maar overdwars, daar waar jij niet meer zult zijn.

Steile helling

Participatie van bewoners staat hoog in het Amsterdamse vaandel, dus konden wij het belang van jou aangeven. Het projectbureau paste zijn ontwerp niet aan, maar gaf wel de tip: ‘Dan leer je je kinderen maar om de wijk via de andere kant te verlaten’. Want daar is inderdaad ook een stoep langs de sloot. Een stoep die aan beide kanten leidt naar trappen, want de aansluitende straat is daar twee meter hoger. Gelukkig is er een ontwerp gemaakt om er een steile helling van te maken, zodat de buurvrouw met haar rollator en de buurkinderen met hun fietsjes nét niet naar boven weten te komen en met de wind in de haren naar beneden kunnen zeilen.

Jouw overbuurman is misschien wel blij met jouw vertrek. Hij werd veel minder gebruikt en vooral door auto’s die even op hem parkeerden om hun kroost snel naar de kinderopvang te brengen. Hij is dus gewend aan wat geweld tegen zijn stoepranden en dat is maar goed ook.

Straks gaan tientallen huishoudens wekelijks oversteken met hun klikobakken, om even verderop weer over te steken om zo op de afgesproken klikoleegmaakplaats terecht te komen. Misschien zal het jouw overbuurman toch ook wat tegenvallen, want ik vermoed dat wij met de volle boodschappentassen over straat zullen lopen van onze geparkeerde auto’s naar ons huizen. Dat is dan immers de kortste weg.

Unaniem tegen

De ambtelijk opdrachtgever zei afgelopen mei tegen mij: “Er is niemand bij het projectbureau die ’s ochtends wakker wordt en denkt: hoe kan ik vandaag de burgers dwarszitten?” Opmerkelijk genoeg vertelde haar projectbureau menig keer niet de waarheid. Zo zouden plannen wijzigen als 100 procent van de bewoners voorstander daarvan was. Tot tweemaal toe werd die unanimiteit makkelijk gehaald, maar bleven de ontwerpen ongewijzigd.

Toen het nieuwe bestuur van Weesp er lucht van kreeg dat het participatietraject niet goed verliep en ambtenaren op het matje werden geroepen, werd er nog meer gelogen en werden door bewoners aangedragen alternatieven achtergehouden.

O lieve stoep, hoorde je maar eerder al bij Weesp, dan was je er misschien nog geweest. Het deelbestuur van Zuidoost is nooit naar je komen kijken, ondanks herhaalde verzoeken van ons, want wij wisten al snel: dit gaat niet goed. Nu rest ons alleen maar een verdrietig afscheid. Van jou, en van veel groen, want ook dat is gesneuveld.

We zullen je missen.

Carla Custers is belastingadviseur, bewoner van Driemond, maakt deel uit van de werkgroep Groen Driemond en schrijft columns over vogels en andere dieren in de dorpskrant van Driemond.