Opinie: ‘Lieve Floortje Dessing, stop meteen’

Beeld Vincent Spiering

Floortje Dessing

Prachtig werk geleverd, velen laten meebeleven en mensen geïnspireerd om te gaan reizen. Lieve Floortje, stop meteen en ga genieten van jouw bedrijven, de camping en zorg goed voor je ouders. Als men dit keerpunt in jouw leven zal waarderen en volgen, zullen de stikstofmaatregelen en de rijen bij Schiphol drastisch krimpen. Geniet ervan.

Dirk Kruger, Amstelveen

Spontaan museumbezoek

Ik vond het voor corona altijd leuk om spontaan het Rijksmuseum of het Van Gogh Museum binnen te wandelen voor een kort bezoek.

Dit is tegenwoordig schier onmogelijk geworden. De musea werken alleen nog maar met QR-codes en tijdslots (die altijd dagen van tevoren vol zitten), die tijdens corona zijn ingevoerd. Voor het museum heel fijn, een flinke kostenbesparing uiteraard, maar voor de Amsterdammer een ramp.

De musea verschuilen zich achter zogenaamde tevredenheidsonderzoeken waaruit zou blijken dat de bezoekers de nieuwe vorm juist meer waarderen. Ja, dat snap ik, want de enigen die dat onderzoek nu nog invullen zijn toeristen die hun kaartje maanden van tevoren reserveren.

Gevolg van dit alles: Amsterdammers mijden deze musea nu en mensen op leeftijd die moeite hebben met technologie zijn al helemaal niet meer in het museum te vinden.

As we speak is de wachtrij om het Rijks in te komen rond de 110 uur. Ga je een kijkje nemen, staan er louter toeristen in de rij.

Michael Fancher

Preek

Een deel van Het Parool van maandag 17 april las ik als een preek. Links de pagina over de villa’s aan de Van Eeghenstraat, waar de fundamenten in snel tempo verzakken, hoogstwaarschijnlijk door de kelders die onder de huizen zijn gegraven. Voor mij een beeld van hebzucht, leegte.

Daarnaast een artikel over het jubileum van de Noorderkerk en de uitvaart van Huub Oosterhuis. Over mensen die zich openstellen voor hun medemens en de kwetsbaren in deze wereld proberen recht te doen. Ik ben blij dat de kerken in Amsterdam er weer toe doen en dat ook de burgemeester het belang ziet van datgene wat kerken en moskeeën voor kwetsbare Amsterdammers doen.

Lien Bos, Amsterdam

Uitbuiting

In het internationale vliegverkeer is vrijwel alles soepel geregeld. Stijgen de brandstofprijzen? Hoppa, een brandstoftoeslag is zo geregeld.

Het betalen van een fatsoenlijk loon aan de grondmedewerkers blijkt toch een stuk ingewikkelder. Terwijl een toeslag van 10 euro per ticket alles kan oplossen.

De medewerkers hebben volledig gelijk dat ze de huidige situatie meer dan zat zijn.

En anders wordt er gewoon een tijdje niet gevlogen, wat voor omwonenden ook een aantrekkelijk idee is. En de reiziger dan? Die is medeschuldig aan deze moderne uitbuiting door voor een habbekrats te willen vliegen.

Ronald Nijenhuis, Zaandam