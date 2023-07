Opinie: ‘Lhbti gaat prima samen met geloof’

De vraag of je zowel lhbti als christen kunt zijn, trekt volgens predikant Wielie Elhorst de legitimiteit van zijn Pride in twijfel. Hij zou als deelnemer ook wel eens onvoorwaardelijk gesteund willen worden.

Zodra Pride Amsterdam in aantocht is, doemt aan de horizon die eeuwige vraag op: lhbti én christen zijn, mag dat wel? Het is té vaak de eerste vraag die ik als mede-Prideorganisator krijg voorgelegd.

Mèh, denk ik dan, echt? Toch snap ik die vraag ook wel. Lang leken de vertegenwoordigers van het christelijk geloof zoals we die in de kerken tegenkwamen, niet bepaald voorstanders van emancipatie van mensen met een andere seksuele oriëntatie of gender identiteit. Integendeel.

Amsterdam was en is een toevluchtsoord voor wie vanwege haar of zijn leven wel moest ontsnappen aan een al te kleingelovig nest of uit een verstikkend oord. Ik kwam zelf om die reden niet naar Amsterdam, maar heb op jonge leeftijd wel van kerk moeten veranderen. Ik moest mijn hele toekomst herzien, toen bleek dat mijn openheid niet echt op een warme reactie hoefde te rekenen.

Ik ken het klappen van de zweep. Ik heb alleen altijd geweigerd met het badwater ook het kind weg te gooien. Dat geloof en die kerk, die zijn ook van mij. Dat was best een gevecht.

De tijden veranderen

En toch, echt, the times they are a-changing, en niet van gisteren op vandaag. Ik kan anno 2023 zeggen dat ik een trotse homo ben, niet ondanks maar dankzij mijn geloof, en dat mijn kerk, sinds nu alweer 25 jaar, mij geen strobreed in de weg legt om mee te doen. Preciezer: om als mijzelf mee te doen. Sterker: dat mijn kerk vindt dat deze niet compleet is zonder mij.

Dat dat geen loze kreten zijn, laat de almaar groeiende Religious Pride-agenda zien: een lijst van activiteiten van gelovige lhbti’s en kerken die onvoorwaardelijkheid en inclusiviteit willen uitdragen. Het mooiste vind ik de Pride Pelgrimage: een wandeltocht van 25 kilometer langs tien verschillende kerken die voor de Pride Pelgrims allemaal hun deur openzetten, een regenboogvlag uithangen, pleisterplaats willen zijn en een plek om te vieren.

Kerken zijn geholpen

Er werd dit jaar gepelgrimeerd van de Grote Kerk in Monnickendam naar de Dominicus in Amsterdam om daarna met een grote groep gelovige lhbti’s en hun allies aan te sluiten bij de Pride Walk op de Dam. En nee, het waren niet alleen de voor de hand liggende kerken die zijn uitgenodigd om mee te doen.

Ook twee rooms-katholieke parochies deden dit keer mee, misschien omdat zij ook begrijpen dat inclusiviteit niet iets vreemds is, maar behoort tot het wezen van het christelijk geloof. In alle eerlijkheid, dat hebben de kerken niet alleen uit zichzelf ontdekt.

Daar hebben de bredere lhbti-beweging en gelovige lhbti’s in het bijzonder hen in de afgelopen decennia wel een flinke hand bij geholpen. Niet verbazingwekkend trouwens: de betekenis van het evangelie komt wel eens vaker uit wat op het eerste gezicht onverwachte hoek lijkt. Hoe dan ook, zo kan Pride nu ook Religious Pride zijn. Wie had dat ooit gedacht?

Hart onder de riem

Nog even over die vraag of je lhbti én christen mag zijn. Zullen we die nu eens een poosje niet stellen? Het is misschien niet zo bedoeld, maar het is gewoon niet zo fijn dat met die vraag steeds de legitimiteit van mijn Pride en die van vele, vele anderen in twijfel getrokken te voelen worden.

Laat ons nou eens onvoorwaardelijk horen dat het goed dat wij ook Pridegangers zijn en meevieren. Dat zou ons een hart onder de riem steken en helpt ons met nog meer vrolijk verzet al die plekken te adresseren waar het voor lhbti’s (die geloven) nog niet goed toeven is. Voor wie dat nu al doen (ik weet wie jullie zijn): thumbs up!

Wielie Elhorst is lhbti-predikant in de Protestantse Kerk Amsterdam. Beeld Sandra Haverman