Opinie: ‘Leven en laten leven is een stuk makkelijker zonder coronapaniek’

Premier Mark Rutte in december 2020 in zijn werkkamer in het Torentje tijdens zijn toespraak over de lockdown. Beeld ANP

Afgelopen week had ik voor de ik-weet-niet-hoeveelste keer weer een passief-agressieve discussie met mijn huisgenoot over de coronamaatregelen. Het doet er eigenlijk ook niet toe waar het gesprek precies over ging, want iedereen heeft ze de afgelopen twee jaar wel tig keer gevoerd en er is nooit een winnaar. Aan de ene kant van het spectrum staat het strikte RIVM, aan de andere kant de ontkenners, twijfelaars en onderschatters. En ergens daartussenin ligt voor de meesten de realiteit. Je kent de regels, je streeft ze na maar voor iedereen is er een punt waar je afwijkt van wat precies zou moeten. Zo zijn wij nou eenmaal.

Er wordt niet altijd voor ieder rood stoplicht in de remmen geknepen. Niet elk kapot fietslampje wordt direct vervangen. En natuurlijk kan je wel eens ‘vergeten’ je halve klomp gember exact af te wegen in de supermarkt. Voor sommigen zijn dit wellicht vreemde voorbeelden, maar ik kan me niet voorstellen dat iedereen altijd alles maar precies volgens het boekje doet. Ik hoop in ieder geval van niet.

Het lastige van zo’n arbitraire grens is echter wel dat elkaar aanspreken of corrigeren op gedrag vaak geen zin heeft. ‘Ja hallo, jij bent ook niet perfect hoor’. Gelijk hebben ze, niemand is dat. Vaak is er ook geen reden er iets van te zeggen.

Wat mogen we met z’n allen dan van geluk spreken dat deze omikron-BA.2-variant ons eindelijk richting een einde van de pandemie lijkt te leiden. Niet alleen vanwege de enorme economische, sociale en mentale impact die de coronacrisis heeft achtergelaten, of de duizenden doden en long-covidpatiënten die dit virus veroorzaakt (heeft). Maar ook omdat het zoveel makkelijker is om je aan het motto ‘leef en laat leven’ vast te houden wanneer je niet bij iedere hoest in de paniek hoeft te schieten over welke buurvrouw, (groot)ouder of collega je allemaal hebt gezien deze week.

Laat er geen twijfel over bestaan dat de bestrijding van dit vreselijke virus nog altijd bovenaan de prioriteitenlijst moet staan, maar de dag dat ik weer over de kleine dingetjes kan zaniken, kan me niet snel genoeg komen.

Daan Krol, Amsterdam