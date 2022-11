Opinie: ‘Leuk hoor, dat verlengen van de Noord/Zuidlijn, maar waar is de saamhorigheid?’

Beeld Vincent Spiering

Uitbreiding ov

Het is verheugend te lezen dat er substantieel geld beschikbaar komt voor investering in het openbaar vervoer in groot Amsterdam. Maar ik vraag me wel af of het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp de hoogste prioriteit moet hebben. Er zijn namelijk diverse wijken waar grootschalig woningen gebouwd worden die volledig zijn verstoken van snel ov.

Ik wil hier pleiten voor het voltooien van de ringlijn, maar dan wel via Noord en IJburg, met als heel prettig neveneffect dat niet iedereen door het overvolle centrum van Amsterdam moet reizen. Concreet: Isolatorweg - Houthavens - NDSM - Noorderpark - Azartplein - Sluisbuurt - Steigereiland - Diemen Noord - Diemen Zuid. Ja, dat zijn twee kostbare tunnels onder het IJ, maar het scheelt je wel de andere wilde ideeën van Noord aansluiten op de stad. Én het ontlast de nu al overbelaste lijn 26 tussen IJburg en Centraal Station.

Joek van Montfort, Amsterdam

Verbinding

Allemaal heel leuk, dat verlengen van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. Ook ik geniet er de voordelen van in Haarlem, aangezien ze ook spreken over het ombouwen van buslijn 300 tot een tramlijn. Maar ik mis nog steeds saamhorigheid in de metropool, zoals ze dat bijvoorbeeld in Rotterdam/Den Haag wel hebben. Nagenoeg alle steden, dorpen en wijken zijn daar goed aan elkaar verbonden. En je hebt daar natuurlijk RandstadRail, een geweldig systeem die een metrolijn tussen de twee grote steden verzorgt.

Als ik dan kijk naar Amsterdam en omstreken, vind ik het maar karig allemaal. Waar is de hoogwaardige verbinding met de provinciehoofdstad? Of zelfs met het pas ingelijfde Weesp? Of met alle andere trekpleisters om Amsterdam heen? Het is niet alleen Noord, die voor de zoveelste keer in de steek wordt gelaten. Het is zoals altijd de gehele Noordvleugel.

Justin Jordan, Haarlem

Brug over het IJ

Je vraagt je toch af op welke planeet de mensen verblijven die dit megalomane plan hebben doorgedrukt. In ieder geval niet de planeet die Amsterdam-Noorderlingen bewonen. De vervuilende dieselpontjes van de GVB blijven trouw hun rondjes doen, misschien eens investeren in schonere motoren..? Nee hoor.

Noord wordt helemaal volgebouwd; iedere vierkante meter benut voor woningen. Begrijpelijk, maar het wordt er niet mooier op. Druk druk druk. De ponten in de spits zijn zo waanzinnig vol dat je vaak niet eens mee kan. Maar een brug over het IJ is weer ergens aan de einder te zoeken, if ever. Onbegrijpelijk.

Merel Swanevelt, Amsterdam Noord

Meer treinen

De reactie van KLM op dit nieuws is veelzeggend; er moeten vooral veel mensen naar Schiphol komen voor verre vluchten. Dit project is klaar rond 2040. Kleine kans dat we dan nog zo massaal vliegen en dat uitstoot op vlieghoogte uitgezonderd blijft van CO2-eisen. Kleine kans ook dat vliegen op deze schaal dan (vrijwel) zonder uitstoot kan. Dus krimp van luchtvaart is de richting en treinen worden meer de norm, net als online vergaderen en thuiswerken. Vaak een weekendje vliegen naar Amsterdam zal maatschappelijk onhoudbaar blijken.

Schiphol heeft zonder metro nog een derde meer ruimte voor treinen. Daar kunnen zoveel internationale treinen in als we nodig hebben. Hoofddorp is al bijzonder goed ontsloten. Hopelijk is de aangekondigde haalbaarheidsstudie integraal en maatschappelijk en niet een zoektocht naar een illegaal geitenpaadje. Met een groter Schiphol versnel je de opwarming en het langjarig risico op 4 meter onder NAP.

Roald Fekken, Amsterdam