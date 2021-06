Opinie: ‘Let op wetgeving, dat is veel belangrijker dan media-aandacht’

Met opgewonden politici die elkaar steevast de maat nemen, komt geen goede wetgeving tot stand. Beeld ANP

Politici moeten minder met zichzelf bezig zijn. Dit vindt 80 procent van de Nederlanders volgens onderzoek van I&O research dat vorige maand werd gepubliceerd.

Een groot deel van de ondervraagden is ook van mening dat er meer dualisme zou moeten zijn. Dat gaat over het actiever betrekken van de Tweede Kamer bij besluitvorming, zonder voorgekookte meerderheden. Ook politici in zien in het vergroten van het dualisme een manier om schandalen als die mert de kinderopvangtoeslag te voorkomen.

Dit idee is echter te mooi om waar te zijn. Zonder een radicale verandering van de focus op het verkrijgen van media-aandacht naar het schrijven van evenwichtige wetgeving, zal toename van dualisme in de Tweede Kamer meer kwaad dan goed doen.

De afwikkeling van de kinderopvangtoeslagenaffaire is hier een pijnlijk voorbeeld van. Zowel het demissionaire kabinet als de Tweede Kamer zijn voornamelijk met incidenten bezig, terwijl een groot deel van de slachtoffers veel te lang heeft gewacht op een compensatie voor wat zij de afgelopen jaren hebben doorstaan.

Volgens de Tweede Kamer zouden dergelijke affaires te voorkomen zijn met een open bestuurscultuur en meer dualisme. Ik vrees dat dit een soort lekkermakend worstje is dat ons wordt voorgehouden. Het grote probleem in de politiek heeft niets te maken met de inrichting van de besluitvorming, maar met de focus van politici. Hedendaagse politiek draait helaas vaak om media-aandacht en niet om waar het over het zou moeten gaan: goede wetgeving.

Nutteloze moties

De Tweede Kamer wil nogal eens vergeten dat de toeslagenaffaire is ontstaan door wetgeving waar zijn leden in grote meerderheid zelf op hebben aangedrongen. Die wetgeving liet geen ruimte voor enige vorm van nuance of menselijke maat in de jacht op ‘fraudeurs’.

Uitkomsten van nutteloze moties delen op Twitter voor een paar likes, een irrelevante vraag uit een debat knippen voor een filmpje op YouTube of een plaatsje in een talkshow bemachtigen, het lijkt allemaal belangrijker dan tijd te investeren in het schrijven van goede en evenwichtige wetten.

In de reactie van de Tweede Kamer op de kinderopvangtoeslagenaffaire zie je precies diepgeworteld dit probleem is. Het debat gaat geen seconde over hoe wetgeving aangepast kan worden om dergelijke affaires te voorkomen in de toekomst.

Het gaat over moties van wantrouwen, spoeddebatten en detectivespelletjes. Die moties liepen zo uit de hand, dat we vorige maand in een debat konden zien hoe er een motie van wantrouwen werd ingediend tegen een al afgetreden kabinet. Alsof de soap nog niet dramatisch genoeg was.

Hoewel ik de wens voor meer dualisme alleen maar kan toejuichen, zal dit helaas niet de oplossing zijn. Het enige wat er gaat gebeuren bij meer dualisme is dat er meer mensen mogen meepraten, terwijl de Kamer van incidentendebat naar incidentendebat hobbelt.

Vergrootglas

Het wordt daarom tijd dat wij als samenleving het vergrootglas leggen op de wetgeving die uit de Tweede Kamer komt.

De volgende keer dat een Tweede Kamerlid een betoog over een actuele kwestie houdt in een talkshow, moet de eerste vraag zijn: “En welke amendementen of wetsvoorstellen heeft u ingediend om dit probleem te verhelpen?”

Bij de volgende verkiezingen zouden politici in hun programma een overzicht van hun bijdragen aan wetgeving moeten laten zien. En als een politicus met een uit zijn verband geknipt filmpje op de proppen komt, moet de eerste reactie zijn: “U zou wat minder met uzelf bezig moeten zijn en wat meer met wetgeving!”