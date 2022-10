Opinie: ‘Leg het gebruik van sociale media door politici aan banden’

Thierry Baudet in de weer met zijn smartphone tijdens de ledendag van Forum voor Democratie in het gebouw van de Tweede Kamer. Beeld ANP

Door de spanningen tussen Rusland en het Westen zijn de verhoudingen tussen Oost en West zo ver bekoeld dat ze op het niveau van de Koude Oorlog zitten. Als een nazaat van de Sovjet-Unie heeft Rusland het dreigen met kernwapens en de propagandavoering van zijn voorganger volledig overgenomen.

Maar in vergelijking met toen is er een groot verschil. De wereld is gedigitaliseerd. Met de smartphone als verlengstuk van ons lichaam en sociale media als verlengstuk van onze geest, is de Russische propagandavoering tegenwoordig geïnfiltreerd op het niveau van het individu. Wat jij als persoon te zien krijgt, kan specifiek voor jou worden bepaald, is maatwerk.

Gelukkig, kun je denken, vindt zoiets op westerse bodem niet plaats omdat wij democratische vrijheden kennen. Een blik op de YouTubepagina van bijvoorbeeld Forum voor Democratie (FvD) bewijst het tegendeel. Filmpjes kennen titels als Genadeloos! Thierry Baudet VLOERT kartelpolitici in debat over Rusland en Europa en Kartel probeert oppositie MONDDOOD te maken, Van Meijeren komt in VERZET. De filmpjes hangen aan elkaar van knip- en plakwerk van GeenStijlniveau. Alles om de kijker te voorzien van eenzijdige informatie en bewust de publieke opinie te bespelen.

Neveneffecten

Misschien biedt onze trouw aan democratische vrijheden politieke partijen te veel vrijheid bij het verspreiden van informatie. Want het lijkt erop dat zij volledig vrij zijn gelaten bij het gebruik van sociale media en dat er beleidsmatig niet is nagedacht over de neveneffecten die dat heeft op het bedrijven van gedegen, integere politiek.

Die neveneffecten zagen wij al in 2016, toen tijdens de Trumpcampagne door Cambridge Analytica de gegevens van miljoenen Facebookgebruikers werden gebruikt om hen gemanipuleerde informatie te sturen. De sociale media hebben de poorten geopend voor eenzijdige informatie aan individuen door framing, misinformatie en desinformatie.

Al jaren leeft de vraag wat hiertegen is te doen. Tot op heden werden er slechts twee opties geopperd. Namelijk het negeren of er fel tegenin gaan. Geen van beide lijkt te werken.

Desondanks blijft het debat in deze opties hangen, voortbordurend op de aanname dat het bestaan van sociale media politieke partijen simpelweg het recht geeft er in alle vrijheid gebruik van te maken. Maar waarom zou dat het geval zijn?

Eigen belang eerst

Het is de samensmelting van politieke partijen en sociale media die in de kern al niet deugt. Hoofddoel voor een politieke partij is namelijk het winnen van stemmen. In verspreiding van informatie zit daarom altijd het eigen belang om stemmen te winnen verwikkeld. Er is dus sprake van belangenverstrengeling: politieke partijen hebben er belang bij eenzijdige informatie te verspreiden – informatie te buigen naar eigen belang. Tot op het niveau van framing, misinformatie en desinformatie.

Als resultaat hiervan botst het belang van de politieke partij (stemmen winnen) met het maatschappelijk belang (objectieve informatievoorziening).

Dankzij sociale media is dit in het politieke speelveld een voorbeeld van de tragedy of the commons: objectieve informatievoorziening wordt kapotgemaakt omdat het individuele belang van een politieke partij het maatschappelijk belang overtroeft.

Restricties

Om hier iets aan te doen, is het noodzaak te debatteren over de politieke inrichting van onze democratie. Dit gebeurt namelijk nog veel te weinig. Hoe paradoxaal het ook mag klinken: voor gezonde democratische vrijheid, moeten we blijven nadenken over de restricties op vrijheid. Zo kunnen restricties op de vrijheid van politieke partijen juist een impuls zijn voor onze burgerlijke vrijheid.

Zou je daarom niet een verbod op het gebruik van sociale media door of namens politieke partijen kunnen invoeren? Of zou je het kunnen verbieden dat politieke partijen op eigen kanalen andere partijen benoemen? En enkel eigen standpunten behandelen? Voor bedrijven is het bijvoorbeeld al verboden om in reclamevoering andere bedrijven te behandelen.

Het zijn vraagstukken waar wij over na moeten denken. Vraagstukken die ervoor zorgen dat wij de constructie van onze politieke inrichting herzien. Dat is namelijk de weg die ons in staat stelt de problemen van framing, misinformatie en desinformatie vanuit politieke partijen bij de wortels aan te pakken.