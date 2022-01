Opinie: ‘Leegstand is geen gevolg van hoge prijzen, maar van merkwaardige regelgeving’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Leegstand: te weinig Amsterdammers kunnen hoge huren betalen’ kopte deze krant onlangs (Het Parool, 24 januari). De oorzaak van die leegstand is echter niet een hoge huurprijs, maar met name onlogische gemeentelijke regelgeving, die ‘woningdelen’ vrijwel onmogelijk maakt.

Hoge huren van (nieuwbouw-)woningen zouden in Amsterdam geen probleem zijn als het mensen was toegestaan met z’n drieën of vieren te huren. Een verhuurder moet echter – op straffe van een boete – altijd een vergunning aanvragen als een woning door meer dan twee mensen wordt bewoond. Die regel geldt als zij geen huishouden vormen en er geen sprake is van inwoning.

Juridische barrières die zorgen voor lege complexen en wachtlijsten langer maken, zijn niet uit te leggen. Het mantra ‘bouwen, bouwen, bouwen’ lijkt het beleidsmakers onmogelijk te maken rationeel naar oplossingen voor woningnood te kijken. Bestaande juridische misstanden zijn eenvoudig op te heffen. Dat zou de stad enorm helpen.

Huib Boissevain, Amsterdam

‘De staatsagent moet zich juist wel bemoeien met de KLM’

Gelukkig heb ik geen verstand van het runnen van een groot bedrijf als de KLM. Of de staatsbemoeienis van de overheid bij de KLM terecht is, laat ik in het midden. Maar aan de 6,5 miljard euro gekregen staatshulp waren wel voorwaarden gekoppeld, zoals dat de medewerking van de KLM aan de belastingontwijking van haar werknemers zou worden beëindigd. We hebben het hier over het in het buitenland wonen van minimaal 680 vliegers en boordpersoneel. Ik begrijp, van onder andere Het Parool (21 januari), dat dit nog steeds van toepassing is.

Ik heb grote moeite met het standpunt van de vliegersvereniging VNV, dat de staatsagent zich hier niet mee mag bemoeien. Dit is in mijn ogen een onhoudbaar standpunt. Het is niet alleen zo dat de 680 medewerkers van KLM en Transavia minder belasting betalen –wat toch voelt als een vorm van belastingontwijking – maar ook dat deze medewerkers met een sterk gereduceerd tarief forensen tussen hun wat verder gelegen woonplaats, vaak Spanje, en hun standplaats Schiphol. Het kan nooit de bedoeling zijn van staatshulp dat de inwonenden van Nederland dit moeten betalen.

Willem Groeneveld, Amsterdam

‘Waar was de puzzel woensdag? Mijn vrouw was helemaal van de leg!’

In Het Parool van woensdag (26 januari) staat de puzzelpagina van de dag daarvoor. Foei! Wie heeft zitten slapen? Geef hem of haar een flinke uitbrander. Niet dat ik er dagelijks naar uitzie, maar mijn vrouw, de puzzelkoningin van Diemen en omstreken, is toch enige tijd van de leg en dan kan ik m’n eitje bij het ontbijt ook mooi vergeten.

Aart Stijntjes, Diemen

‘Ons afvalsysteem herzien is niet moeilijk, wel noodzakelijk’

Het Parool (21 januari) stelt in een artikel over de rattenbestrijding dat het schier onmogelijk is afval op straat tot nul te reduceren in een stad als New York of Amsterdam: ‘We zouden dan ons hele afvalsysteem moeten herzien.’

Moeilijk is dat niet. Noodzakelijk wel. Voer statiegeld op alles in. Dat helpt ook om de planeet te redden. Er wordt dan veel minder afval geproduceerd; veel verpakkingsmateriaal zal niet nodig blijken. Ontwerpers van verpakkingen en producten zullen fundamenteel anders te werk gaan als het spul weer retour komt. Niet langer is afval een ‘externaliteit’, iets waar de planeet en het collectief voor opdraait, maar een kostenpost voor de fabrikant.

Als Amsterdam hier samen met andere grote steden voor gaat lobbyen in Brussel, zou het zomaar eens de volgende groene deal kunnen worden. Het kost een fulltime ambtenaar wel een paar jaar, maar er zit er vast nog wel eentje thuis met behoud van salaris. Te eigenwijs of ziek door de hiërarchie, ofzo. Geef haar of hem deze missie.

Reinder Rustema, Amsterdam

‘Ik ben uitstekend geïnformeerd’

De gemeente Amsterdam is in de Watergraafsmeer gestart met het project ‘Groot onderhoud Middenmeer-Noord’. Na drie dagen ligt het werk alweer stil, vanwege een bezwaar van een omwonende. Het Parool (20 januari) omschrijft de situatie met termen als ‘slagveld’, ‘buurt op achterste benen’ en ‘overvallen’. Ook is er een verwijt aan de gemeente dat die ‘het feit heeft genegeerd dat ze midden in een buurt zitten’. De gemeente geeft toe dat de communicatie niet voldoende is geweest.

Onzin. Kom op zeg. De gemeente heeft jarenlang prima gecommuniceerd over dit project (dat eigenlijk in 2018 zou starten). Brieven, informatiebijeenkomsten, tekeningen van de toekomstige situatie, website, speciale app – een kadertje met deze feiten had niet misstaan. Als inwoner van Middenmeer-Noord ben ik uitstekend geïnformeerd. Ook over de mogelijke overlast. We zitten namelijk midden in een Amsterdamse buurt. Dat weten wij en de gemeente heel goed. En dat negeert niemand.

Eli Vlessing, Amsterdam

‘Beste Noussair, zou je willen overwegen om nog voor een jaar bij te tekenen bij Ajax?’

Beste Noussair, wat een heerlijke goal toch weer van je tegen PSV. Het is genieten voor ons om je te zien spelen. Je inzet, spelinzicht en techniek maken je tot een topper. Wij fans van Ajax hebben je in ons hart gesloten. Je hebt alles gegeven voor Ajax en Ajax heeft jou de kans gegeven een grote voetballer te worden. Geweldig voor jou en goed voor Ajax. Nu wil je weg en dat begrijpen we. Soms is het tijd voor iets anders. Contractvrij de deur uitlopen. Ja dat kan, maar zou je willen overwegen om misschien nog voor een jaar bij te tekenen en daardoor Ajax de kans te geven nog een (beperkte) transfersom te innen? Geld speelt een grote rol in het voetbal en je gaat straks nog heel veel geld verdienen. Je ouwe cluppie Ajax wil in de top blijven meespelen, waar jij nu ook een grote rol in speelt. Dan koopt Ajax weer een talent en kunnen wij blijven genieten. Kom je straks na het buitenlandse avontuur weer terug? Zouden we heel tof vinden.

Paul Janssen, Amsterdam