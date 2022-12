Opinie: ‘Later blikken we terug op de WK-winter van ’22, toen we in bed bleven als apen in warmtebronnen’

Beeld Vincent Spiering

Winterapen in warmtebronnen

Ik ben pas vader geworden, maar verheug me nu al op kleinkinderen. Dan mag ik als oude wijze heer vertellen over vroeger. Ik zie het al helemaal voor me: “Kind, we hadden het niet makkelijk. Het was de WK-winter van ’22. Met behulp van je overgrootouders hadden we net een huis gekocht in Amsterdam-West. Uitgerekend dat jaar viel Rusland Oekraïne binnen. De energieprijzen schoten de lucht in.

Het dwong ons om iets bewuster te leven. De verwarming moest omlaag en we brachten hele weekenden door in bed. Net als die apen op National Geographic, die de hele winter in van die warmtebronnen vertoeven. In die tijd ging jullie opa ook elke dag naar de sportschool. Niet voor een workout, maar om warm te douchen. Ja, dat abonnement had ik toch al.

Waarom het de WK-winter heette? Het Nederlands elftal deed toen mee aan het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. In de kwartfinale verloren we nipt van Argentinië. Ik zeg ‘we’ maar net als zovelen kon het mij eigenlijk weinig schelen, behalve toen het erom ging. Bondiger kan ik mijn generatie eigenlijk niet samenvatten.”

Abel Thijssen, Amsterdam

Tuintje op de stoep

Ine Poppe vindt in de krant van 12 december dat haar overbuurvrouw onrecht wordt aangedaan omdat klagers haar o zo gezellige voortuintje weg willen hebben. Ik ben blij dat er eindelijk eens gehandhaafd wordt. Bij mij in de Scheldebuurt staan er in elke straat meerdere picknicktafels en ‘claimen’ bewoners de ruimte voor hun huis door die vol te bouwen met bloempotten. Zodat er geen fietsen voor hun uitzicht gezet worden. Wanneer je de buren hierover aanspreekt krijg je als reactie dat je niet moet zeuren ‘omdat iedereen het gezellig vindt.’ Nou, ik dus niet. Ik vind het een klerezooi. Landjepik. Heerlijk hoor, handhaving!

Steef Koets, Amsterdam

Rupsje Nooitgenoeg

Aan deze titel moest ik denken nu bleek dat veel Kamerleden hun extra inkomen niet hebben opgegeven. Dit sterkt mij in de conclusie dat zij geen enkel idee hebben hoe de echte wereld eruitziet. Minister voor armoede; Max Maakt Mogelijk in Nederland; een miljoen mensen onder de armoedegrens; bijna tweehonderd voedselbanken; kinderen die zonder eten naar school en sport gaan; ‘gaaf land!’

R. Boelens, Ter Aar