Opinie: ‘Laten we voortaan klappen na een toespraak op een uitvaart’

‘Laten we klappen tijdens een uitvaart’

Al enige tijd heb ik de neiging om bij een uitvaart te klappen nadat iemand een (mooie) toespraak heeft gehouden. Zo ook vandaag, als een jonge dochter haar moeder (haar vader was 13 jaar geleden al overleden) met prachtige woorden, namens haar broer en zus, de laatste eer bewijst. Je voelt de emotie en hoe zwaar zij het heeft. Hoe mooi is het dan als de aanwezigen haar met een applaus een hart onder de riem steken, in plaats van dat zij in ijzige stilte naar haar plaats terug moet lopen? Ik pleit vanaf nu: klappen na een toespraak op een uitvaart. Hopelijk krijg ik wat medestanders, want om nu als enige de toon te zetten…

Sascha Koene, Amsterdam

‘Toegegeven, woke kun je Lorca niet noemen’

Diep onder de indruk van ITA’s Bloedbruiloft herlas ik de betreffende recensie in Het Parool verbaasd. Het schort de regisseur aan verbeeldingskracht, staat er. En waarom überhaupt een klassieker van Lorca vandaag, vraagt de recensent.

Maar waarom eigenlijk niet? Toegegeven, woke kun je Lorca niet noemen. Maar waarom niet één keer een stuk over onbedwingbare hartstocht die ons de vernieling in jaagt? Over hoe we telkens iets anders doen dan we hadden gewild?

En wat die verbeelding betreft: lees de haast onspeelbare tekst van Lorca, zie de spelers, de dansers en de projecties en je beseft: hier is een wonder gebeurd.

Wiebe Brouwer, Diemen

‘Autoverkeer maakte de bruggen en kades kapot’

Walther Ploos van Amstel begrijpt niet waarom de Weesperstraat, een vierbaans autoweg door het centrum, voor een pilot wordt afgesloten. Bovendien zou het te veel geld kosten. Is hij vergeten dat autoverkeer de bruggen en kades in de binnenstad de afgelopen decennia kapotgereden heeft? Dat kost de stad nu miljarden.

Een binnenstad met minder autoverkeer is geen ideologie, het is een overlevingsstrategie voor een stad die gebouwd is voor licht verkeer en voor mensen. Een strategie die in de eerste plaats leefbaarheid oplevert voor de mensen die in Ploos’ betoog schitteren door afwezigheid.

Daar waar zwaar autoverkeer vervangen kan worden door licht verkeer, bespaart de samenleving een fortuin aan autowegen. Dat lijkt me best een onderzoek waard.

Ed Eringa, Amsterdam Noord

‘Pak ze terug, die vervelende handhavers!’

Op woensdag 5 april protesteerden taxichauffeurs in Amsterdam. Ze worden lastiggevallen door handhavers met ‘intensieve controles en torenhoge boetes.’

Neem wraak op die vervelende handhavers met stiptheidsacties! Stel proactief een lijst op met al die vervelende puntjes waarop ze beboeten en lees die voor aan de handhaver die je aanhoudt. Intussen loop je samen om de taxi alsof je een huurauto controleert en wijs je op de banden die een goed profiel hebben en dat er geen barstjes zitten in de lampen.

Zo kan het de actie ook helpen om te rijden als wat vroeger ‘een heer in het verkeer’ heette. Zoiets werkt enorm afschrikwekkend voor de handhaver die de beperkte tijd van een dienst effectief wil inzetten. Pak ze terug, die vervelende handhavers!

Reinder Rustema, Amsterdam