Opinie: ‘Laten we voorbij termen als ‘rechts’ en ‘progressief’ kijken en raakvlakken zoeken’

Zo zou je denken dat de GroenLinksvisie over vliegtaks enorm verschilt van de VVD-visie. Beiden zijn echter resoluut voor. Beeld ANP

Wanneer D66 en de VVD klaar zijn met hun opzet, wacht nog steeds het moeilijke proces van formeren.

Het zijn gemakzuchtige simplificaties die de formering zo moeilijk maken. Nu houden politieke partijen elkaar vast of sluiten elkaar uit op basis van een grote ideologie. Hierdoor is elke nieuwe opstelling nu een ‘verlies’ van een partij die van positie verandert.

Toch moet er ooit wat gebeuren, en gezien de uitdagingen van nu liever met een missionair kabinet. Laten we dus kijken naar een manier hoe we wél tot een coalitie kunnen komen.

Het gebruik van ongenuanceerde terminologie als ‘progressief’ of ‘rechts’ polariseert slechts. Als er overtuigende, concrete en afdwingbare beleidsplannen ter sprake komen, kunnen partijen zonder gezichtsverlies toch een coalitie vormen, omdat ze hun achterban kunnen tonen wat ze uit het vuur hebben gesleept.

Er wordt dus alleen voortgang geboekt als er naar specifieke uitdagingen wordt gekeken.

Snij hiernaast kortzichtige en op het gevoel inspelende uitspraken uit het publieke debat, en dan kunnen we het hebben over waar we het wél over eens kunnen worden. Met concreet beleid.

Laten we als kort voorbeeld klimaat nemen. GroenLinks en de VVD lijken ver van elkaar te liggen qua beleid. Echter zijn er veel inhoudelijke punten die niet tegenstrijdig zijn, en slechts vanuit marketingoogpunt als tegenstrijdig worden gepositioneerd.

Zo zou je denken dat de GroenLinksvisie over vliegtaks enorm verschilt van de VVD-visie. Beiden zijn echter resoluut voor.

Laten we vervolgens dit trucje herhalen voor alle grote uitdagingen van nu; van betaalbaar wonen tot zorgkosten. Dan kunnen partijen die elkaar nu uitsluiten op basis van populaire woorden, het wel eens worden op de inhoud.

Onderhandelen is het sleutelwoord hier; en we zijn kampioenen polderen. Laten we de titel behouden.

Diederick Levi, Amsterdam