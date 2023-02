Opinie: ‘Laten we niet toekijken hoe de extreemrechtse geest door onze stad waart’

Rechts-extremistische tekst op Anne Frank Huis geprojecteerd. Beeld Telegram

Op 25 februari herdenken we de Februaristaking en kijken we terug op een verschrikkelijke geschiedenis. Maar ik maak mij ernstig zorgen, want het fascistische gedachtegoed verspreidt zich opnieuw als gif door onze stad.

Deze maand werden er antisemitische teksten op het Anne Frank Huis geprojecteerd, waarin de authenticiteit van het dagboek van Anne Frank in twijfel werd getrokken. En dit is geen incident. David Icke werd net op tijd door Femke Halsema geweerd uit de stad, maar zijn aanhangers liepen dezelfde dag met prinsenvlaggen en andere neonazistische symbolen in een colonne de veerpont op. Tussen verbaasde toeristen en Noorderlingen stond ik erbij en keek ernaar.

Al jaren waarschuwt de AIVD voor extreemrechts gevaar, maar het is niet alleen te lezen in hun jaarboeken. Ook in onze hoofdstad steekt het de kop op. Waar enkele antifascisten zichzelf tegen doxing en bedreigingen moeten beschermen bij tegendemonstraties door hun gezicht te verbergen, lopen de neonazi’s van Voorpost vol trots op de Dam. Daar waar elk jaar de Dodenherdenking plaatsvindt.

Het is een pijnlijk gegeven dat neonazi’s zich meer thuis voelen in de stad dan de tientallen mensen die vreedzaam in verzet komen tegen de normalisatie ervan. Tijdens de coronapandemie was duidelijk dat de groep Samen Voor Nederland fascisten graag verwelkomt bij hun demonstraties op het Museumplein. Het antisemitistische FvD vond zijn oorsprong in Amsterdam en hun vlag wappert fier naast NSB-symbolen. Maar ook in onze gemeenteraad maakte Annabel Nanninga van JA21 furore, terwijl ze herhaaldelijk misselijkmakende grappen over de Holocaust tweette.

Mensen in de lhbtq+-gemeenschap-gemeenschap, vluchtelingen, moslims en mensen van kleur worden steevast ontmenselijkt en weggezet. De omvolkingstheorie wordt besproken bij de NPO, terwijl de Amsterdamse minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid zich drukker lijkt te maken over ‘het wokeisme’ dan extreemrechts. Ondertussen houdt ons politieapparaat vreedzame antifascisten aan, terwijl neonazi’s op steenworp afstand kunnen blijven demonstreren in Amsterdam. De wereld op zijn kop.

Extreemrechts organiseert zich en steekt overal de kop op. Journalisten, wetenschappers en politici worden verdacht gemaakt, bedreigd en in de hoek gezet. Complottheorieën waarin de Holocaust ontkend wordt, worden verspreid in de Tweede Kamer. Het wordt tijd dat we daar een vuist tegen maken. De Februaristaking begon ook niet van de een op andere dag. Vakbonden, verschillende verzetsgroepen en arbeiders kwamen samen en maakten dit historische moment mogelijk. Sta op 25 februari stil bij de geschiedenis, maar blijf oog houden voor het gevaar dat dwars door onze stad loopt.

De Februaristakers betaalden de hoogste prijs voor hun moed, omdat ze zagen dat uitsluiting en fascisme niet normaal zijn, en er tegen opstonden. In de geest van Tinie, de dochter van Februaristaker Joop IJisberg, wil ik Amsterdammers oproepen: alsjeblieft, denk zelf na. De extreemrechtse geest is al uit de fles en maakt zich kenbaar, maar laten we niet toekijken hoe die door onze stad waart.

Jelt Roos, Amsterdam

In de podcast Wees Moedig! ontdek je de verhalen van Februaristakers Willem Kraan, Coba Veltman en Joop IJisberg, en van de familie die ze achterlieten.