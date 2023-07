Opinie: ‘Laten we die kwetsbare SUV-bezitters inderdaad ontzien’

Beeld Vincent Spiering

‘Laten we die kwetsbare SUV-bezitters inderdaad ontzien’

De brief van Paroollezer Martijn Schooneman van afgelopen maandag heeft me helemaal overtuigd. SUV-bezitters hebben grotere huizen, hogere inkomens en dan worden ze ook nog eens gedwongen om in een grotere auto te rijden voor werk en gezin (blijkbaar hebben ze ook grotere gezinnen).

Dus laten we deze kwetsbare groep vooral ontzien, ze hebben het al zo zwaar! Maar, ja, ik heb natuurlijk makkelijk praten met m’n Toyota Yaris.

Pedro Dado, Amsterdam

‘Maar één kamerlid signaleerde het falen van de premier’

Enige venijnige columns in de betere kranten die ons land gelukkig nog rijk is daargelaten, zijn de loftuitingen voor de heer Rutte niet van de lucht. Zanger Jaap Reesema wenst hem in de zaterdagkrant zelfs een staande ovatie toe. Slechts een (1) kamerlid signaleerde klip-en-klaar hoezeer Rutte dertien jaar wanbeleid heeft gevoerd. De betere media hebben dat niet gemeld. Bij toeval stuitte ik via De Dagelijkse Standaard (niet mijn favoriete medium!) op een filmpje waarop te zien en vooral ook te horen is hoe Sylvana Simons, kamerlid voor Bij1, het dertien jaar falen van de terugtredende premier kort maar krachtig verwoordt. Het vertrouwen in de politiek in ons land neemt af. Mijn vertrouwen in de betere pers is niet toegenomen.

Leo Jacobs, Amsterdam / Monviel (Fr.)

‘Niet nóg meer elektrieke fietsen!’

Marius Troost en Elisabeth IJmker pleiten terecht voor het afschaffen van de meer dan strontvervelende deelscooter. Maar vervolgens breken ze een lans voor elektrische fietsen. Nee, Marius! Nee, Elisabeth! Niet nóg meer elektrische fietsen! De elektrieke fiets wordt bereden door Ruiters van de Dood. Met 30 of 40 km/h blazen ze iedereen van de sokken, bij voorkeur op het voetpad. Hoevelen onzer worden niet dagelijks bijkans het graf in gereden door dit addergebroed. ¡No pasarán!

Marco Bakker, Amsterdam

‘Het veiliger maken van het Javaplein is gelukt’

In de rubriek ‘Kan dat niet anders’ worden miskleunen in de openbare ruimte besproken. Ik wil graag iets positiefs inbrengen over het Javaplein waar recent verbeteringen zijn aangebracht. Als bewoner van de Indische Buurt heb ik vaak doodsangsten uitgestaan om daar de Molukkenstraat over te steken met de fiets. Dit plein, een vijfsprong met onder andere een afbuigende tram en af en aan rijdende bussen, was ronduit onoverzichtelijk en gevaarlijk. Ondanks de doorgetrokken streep zag ik regelmatig automobilisten een bus inhalen die bij de halte stilstond. Doodeng. Het moet veel hoofdbrekens hebben gekost deze kruising veilig(er) te maken. Wat mij betreft is dat gelukt, onder meer door de doorgetrokken streep te verhogen. Ik zie automobilisten hun snelheid aanpassen, waardoor ik me nu bij het oversteken een stuk veiliger voel. Dank daarvoor!

Madelon Bresser, Amsterdam