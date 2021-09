Opinie: ‘Laten we deze ene dag in het jaar de laatkomer het voordeel van de twijfel geven’

Sommige mensen worden geboren met een gebrekkig tijdsbesef, volgens wetenschappers. Beeld Getty Images

Respectloos. Irritant. Onprofessioneel. Nederlanders hebben een vrij uitgesproken hekel aan te laat komen. Wie te laat komt, zegt als het ware: mijn tijd is belangrijker dan de jouwe. Althans, zo denken veel Nederlanders. Mensen die zijn grootgebracht in de calvinistische traditie van ‘tijd is geld’, kunnen zich door een laatkomer oprecht bestolen voelen.

In dit licht is het niet zo verwonderlijk dat de Internationale Telaatkomdag, zondag 5 september, in Nederland nog niet enorm is ingeburgerd. (Overigens is het morgen ook Kaaspizzadag, en zullen er genoeg mensen toch aan de andijvie­stamppot zitten.) Maar de van oudsher Amerikaanse dag, Be Late For Something Day, heeft wel degelijk een serieuze ondertoon. Wees eens een dagje te laat, spring uit de band, laat even los. Om het in modern jargon uit te drukken: blijf eens even in het hier en nu. En laat je dus één dag niet vastpinnen op een exact tijdstip.

Laten we die dag omarmen. Want de laat­komer heeft het niet makkelijk in Nederland. Laatst gaf ik een lezing over punctualiteit. Na afloop kwam er een oudere dame naar me toe. Ik had haar meteen al gespot: ze was een half uur van tevoren, nog voor de soundcheck, in de zaal gaan zitten op rij drie en had toen dertig minuten ijzerenheinig voor zich uit zitten staren. Of ze het naar haar zin had was niet duidelijk, maar op tijd was ze. Deze vrouw vroeg mij: “U vindt toch ook dat te laat komen het ergste is wat je iemand kunt aandoen?”

Tijd schatten

Ik weet het niet. Natuurlijk, gedwongen worden te wachten is vervelend – en al helemaal als je je daardoor tekortgedaan voelt. Maar het grote ongemak zit toch echt bij de laatkomer zelf. Die moet zich vaak verontschuldigen, zoekt zwetend een plekje aan een volle tafel of heeft te veel geld betaald voor een taxi. En dat terwijl op tijd komen voor veel mensen gewoon heel moeilijk is.

Stiptheid is namelijk voor een deel aangeboren. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het voelen van tijdsdruk, van het tikken van de klok, bij sommige mensen veel sterker is aangelegd dan bij anderen. Sommige mensen schatten de duur van een minuut in op 58 seconden, maar anderen ko­men tot 77 seconden. Dat lijkt misschien een klein verschil, maar bedenk eens wat er gebeurt als je met die mensen over een uur zou afspreken. Dan is de eerste categorie 2 minuten te vroeg, en de tweede 17 te laat.

Verleidingen

Gebrekkig tijdsbesef is niet het enige wat mensen kan dwarszitten. Ook mensen met adhd worstelen met op tijd komen. Te laat komen is zelfs een van de indicaties van adhd. Bij mensen die lijden aan deze stoornis gaat de overdracht van prikkels in het zenuwcentrum niet deugdelijk. Daardoor worden impulsen niet goed onderdrukt en raken ze sneller afgeleid. Zo kan de weg tussen woonkamer en voordeur vol verleidingen zitten. Zie dan nog maar eens op tijd je huis te verlaten. Met medicatie of vaardigheidstrainingen is daar wel iets aan te doen, overigens. Maar wat ik vaak hoor van mensen met adhd is dat op tijd komen meestal wel lukt voor belangrijke momenten, maar dat dat dan zo veel energie kost dat de punctualiteit van andere afspraken eronder te lijden heeft.

En dan hebben we het nog niet eens over avondmensen. In de ochtend werkt hun systeem nog niet mee. Avondmensen worden door een verlate aanmaak van het slaaphormoon melatonine later moe, maar moeten wel tegelijk met de ochtendmensen weer uit hun bed komen. Met minder slaap, dus. Opschieten wil dan niet zo. Ook bij pubers verschuift het slaap-waakritme en worden ze later moe – en dus ook later wakker. Het is niet voor niets dat steeds meer Amsterdamse scholen de lessen om negen uur laten beginnen, in plaats van het onmenselijke tien over acht.

Beleefd zijn

Natuurlijk, je kunt naast het hoofd van zo’n puber gewoon een stevige wekker zetten. En je kunt je ook niet eeuwig verschuilen achter een gebrekkig tijdsbesef. Op tijd komen valt, tot op zekere hoogte, te leren. Maar laten we deze ene dag in het jaar de laatkomer het voordeel van de twijfel geven. Want veruit de meeste laatkomers zijn helemaal niet bezig met het stelen van andermans tijd. Die vinden hun tijd helemaal niet per se belangrijker dan die van anderen – ze zijn helemaal niet met die ander bezig. De meeste mensen komen te laat doordat ze zich laten meeslepen in het moment.

Dat is trouwens in grote delen van de wereld heel normaal. Zelfs in Duitsland, toch de uitvinders van de Pünktlichkeit, gaan stemmen op om die overdreven hang naar stiptheid los te laten. In deze 24 uurseconomie, zeggen Duitse tijdwetenschappers, is die niet meer nodig. Pünktlichkeit klinkt naar stress, naar tijdsdruk. En bovendien hoef je niet meer pünktlich te zijn om beleefd te zijn. Hoffelijk laten weten dat je verlaat bent, is goed genoeg.

Dus spreek morgen eens met iemand af en denk: ik zit hier goed, ik zie wel wanneer hij of zij verschijnt. Neem de tijd, of, zoals de Amerikanen zeggen, smell the roses. Het wordt snel genoeg weer maandag.