Opinie: ‘Lagere temperatuur in de stad? Haal al die tegels uit je tuin’

Rafelranden

Ik ben een groot fan van de Paroolrubriek Kan dat niet anders? Er worden rafelrandjes getoond die helaas schaars zijn geworden in het huidige Amsterdam. In het verleden waren het vaak juist de rafelranden die onverwachts en tegendraads aan de wieg stonden van mooie ontwikkelingen.

Vandaar mijn oproep om de rubriek vooral voort te zetten, maar de overheid niet meer te bevragen over deze plekken. Het zou toch spijtig zijn als door een actie van een ijverige ambtenaar deze ontregelende plekken aangeharkt worden.

Henk de Korte, Meppel

Treurig tochtgat

De Annie M.G. Schmidtstraat is geen lang straatje, maar wel perfect vernoemd. Want aan de ene kant kunnen nieuwe muziekstudenten de liedjes van Annie leren spelen en zingen, en aan de andere kant kunnen de kinderen de nog altijd schitterende en actuele boeken van Annie lezen. Daarnaast is er in het juiste licht een heel mooi kleurenspel op het wegdek te zien, dat aan de speelsheid van Annie doet denken. De naam is dus misschien toch niet zo slecht gekozen. Misschien was Het Parool er niet op de juiste tijd of het was het bewolkt. Kijk maar eens rond een uur of 14.00 met volle zon dit ‘treurige tochtgat’ in.

W.M.L. Schild, Amsterdam

Zwarte Riek

Alexander Plas sprak vorige week per brief in Het Parool zijn onvrede uit over de bijna-sluiting van broodjeszaak Fratellini. Als uitsmijter schrijft hij: ‘Amsterdam huilt waar het eens heeft gelachen’.

Graag nodig ik hem en Paroollezers uit het gelijknamige lied van Rika Jansen (Zwarte Riek) eens te beluisteren. Ik kan dat nog steeds niet doen zonder dat de tranen over mijn wangen biggelen – en ik ben van ruim na de oorlog. Spoileralert: het gaat niet over een broodjeszaak die dreigt te verdwijnen.

Diederik Lohman

Betegelde tuinen

Het artikel van 19 augustus over de te verwachten temperatuurstijging in de stad benoemt maatregelen die het bestuur kan treffen om de hitte te bestrijden.

Bij het vergroeningsbeleid van gemeente Amsterdam valt op dat het allemaal handelt over openbaar groen. Dat is prima, maar daarbij wordt compleet overgeslagen dat onze binnentuinen voor een aanzienlijk deel zijn versteend.

In mijn bouwblok zie ik inmiddels vanaf mijn balkon zes vrijwel compleet versteende tuinen. Vroeger waren ze groen en mooi. De benedentuin hier is compleet bedekt met zwarte tegels. Die versteentrend zet maar door.

De gemeente kan via een bouwbesluit afdwingen dat ten minste twee derde van een tuin hoogwaardig groen dient te hebben. Boom eruit? Dan nieuwe erin. Bij nieuwe of te vervangen platte dakbedekking beplanting of lichtgekleurd bitumen. Wel graag de bijbehorende inspectie inzetten.

Verder kunnen – soms bij bestaande, maar zeker bij nieuwe woningen – raamluiken worden gemaakt.

Dat zijn nog een aantal bijdragen.

Saskia Kuntze, Amsterdam