Opinie: ‘Laf van Mark Rutte om de bedreigde stikstofminister niet te verdedigen’

‘Laf van Mark Rutte om de bedreigde stikstofminister niet te verdedigen’

Daar zit hij dan: informeel, gezellig, de mouwen opgestroopt. Rutte. Ondertussen laat de VVD een nieuwkomer, Thom van Campen, de complexe aanpak van de stikstofcrisis in de landbouw op het partijcongres verdedigen. Die van toeten noch blazen weet, en niet de meest begaafde spreker van de wereld is. Daar zit hij dan. Rutte. Die er tien jaar lang verantwoordelijk voor was dat de natuur door de overmaat aan stikstof – hoezo stikstof, puur gore ammoniak – de vernieling ingedraaid werd.

Nu heeft zijn vierde kabinet eindelijk iets dat op verstandig beleid lijkt – en niet de voorheen fameuze geitenpaadjes. Precies op dat moment verdedigt Rutte zijn nieuwe beleid niet, helemaal niet. Dat noemt zich leider van de partij. Hij moet gezien hebben dat zijn VVD-congres bestookt wordt door lobbyisten van de landbouwindustrie, en hij houdt zijn mond. De lafaard. Pak je biezen. Nog erger, hij verdedigt niet eens zijn minister, Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Hoe laf kan je zijn om je minister, die door van de pot gerukte boeren bedreigd wordt, niet eens te verdedigen? Lafaard.

Joost Smiers, Amsterdam

‘Rome verloederd? Maak eens een wandelingetje door de Pijp’

Naar aanleiding van het artikel ‘Rome is totaal verloederd’ (Het Parool, 15 juni) wil ik de redactie en de verantwoordelijken van de stadsreinigingsdienst aanraden eens een wandelingetje door de Pijp te maken om met eigen ogen te zien dat je voor een dergelijk artikel niet de grens hoeft over te steken.

Wat een bende is het daar, met name in de Eerste Jan Steenstraat en omgeving, peuken, huisvuil, huisraad etc. Als Amsterdammer schaam ik me voor mijn stadsgenoten die de rotzooi veroorzaken en voor de bestuurders, die blijkbaar niet in staat zijn het probleem aan te pakken.

Louise van Nieuwenhoven, Amsterdam

‘De bagageafhandelaars en beveiligers op Schiphol zullen blij zijn met hun collega Benschop!’

Volgens Het Parool van maandag 13 juni liep topman Dick Benschop afgelopen zaterdag rond op de banenmarkt op Schiphol ‘om potentiële nieuwe collega’s te spreken’. De bagageafhandelaars en beveiligers zullen bij het lezen van dit bericht hun ogen uitgewreven hebben: ineens is Benschop hun collega!

Pierre Daanen, Amsterdam

‘Ambivalentie is misschien de kerk van boeken, maar wat is fictie en wat is non-fictie?’

De Scheltema is met afstand mijn favoriete boekhandel in Amsterdam, ik kom er graag. Bij binnenkomst aan de zijde van Rokin: de bestverkopende fictie- en non-fictieboeken. Elke zaterdag staat die lijst ook in Het Parool. Maar één vraag: wat is fictie en wat is non-fictie?

Het is illustratief dat bij het mooie artikel in de krant van Dieuwertje Mertens over het nieuwe boek van Marja Pruis staat dat het non-fictie is, terwijl op dezelfde bladzijde, een halve liniaal hoger, dat boek in de top 10 boeken fictie staat. Dat Houellebecq een romanschrijver is, maakt zijn nieuwe (fantastische) essaybundel niet een fictieboek, en toch staat zijn door Martin de Haan vertaalde essaybundel op plek 4 van de fictielijst. Ach, is ambivalentie niet de kern van boeken?

Just Pallandt, Amsterdam