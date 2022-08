Opinie: ‘Laat voortaan altijd alleen thuissupporters toe bij Ajax’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Laat voortaan altijd alleen thuissupporters toe bij Ajax’

Dat burgemeester Halsema heeft besloten dat PSV-supporters niet meer welkom zijn bij wedstrijden in de Arena, is een goede beslissing (Het Parool, 22 augustus). Gezien het gedrag van voetbalsupporters stel ik echter voor dat voortaan altijd alleen nog supporters van de thuisclub welkom zijn. Dat scheelt veel agressie, beledigingen, geweld, vernielingen, onnodige politie-inzet en uitstoot van CO 2 .

Op die manier wordt het weer gezellig in voetbalstadions. Clubs hoeven overigens niet te klagen over minder inkomsten, want ze zwemmen in het geld als je naar de salarissen en transferbedragen kijkt. Wellicht kan dat ook beperkt worden tot de balkenendenorm? Dat heeft dan tot gevolg dat de beste voetballers kampioen worden en niet de rijkste clubs. Voetbal wordt dan weer een échte sport.

Ton Jacobs, Amsterdam

‘Wanneer wordt de merchandise bij Ajax eens onder de loep genomen?’

Wanneer wordt de merchandise bij Ajax eens onder de loep genomen? Er zijn sjaals met een davidster te koop met een label ‘official product Ajax’. En wat te denken van de Israëlische vlaggen? Kortom, er geld aan verdienen is wél prima.

Jan van Luttikhuizen, Purmerend

‘Nederland vormt qua wc-waardebonnen weer eens de schraperige uitzondering op de regel’

Het verkrijgen van een waardebon bij de wc van een tankstation, zoals al langer gebruikelijk in Duitsland en Zwitserland, vind ik op zich niet zo’n punt (Het Hoogste Woord, 22 augustus). Nederland vormt echter (weer eens) de schraperige uitzondering dat een waardebon slechts voor bepaalde producten kan worden gebruikt. Bovendien kan in de genoemde landen één product met meerdere waardebonnen worden aangeschaft. Uiteraard geen geld terug!

Maurice Vliegen, Amsterdam

‘Laat onderwijsminister Dennis Wiersma lering trekken uit het verleden’

Het kabinet wil dat het schoolkind pas later het onderwijsniveau kiest (Het Parool, 22 augustus). Bepaald geen nieuwe gedachte. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was het Jos van Kemenade die de middenschool als oplossing zag. De oplossing strandde echter bij het voortgezet onderwijs. Leerkrachten wisten niet wat ze met de niveauverschillen aanmoesten.

De middenschoolgedachte werd teruggebracht tot een brugklas waar de kinderen vanuit de basisschool naartoe zouden gaan. Die brugklas werd algauw de brugklas-mavo en de brugklas-havo/vwo. En zo was na enkele jaren alles weer bij het oude en ging de Cito-score een steeds belangrijkere rol spelen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Laat onderwijsminister Dennis Wiersma lering trekken uit het verleden en eerst gesprekken aangaan met de mensen van het voortgezet onderwijs. Zij zijn het die de plannen over niveauverschillen moeten waarmaken. En dan met name de leerkrachten, die over het algemeen gewend zijn met kinderen te werken die weinig van niveau verschillen: die zijn geselecteerd op basis van de eindtoets basisonderwijs.

Alleen als deze mensen achter de plannen staan, is de uitvoering haalbaar. Anders voorspel ik dat er heel veel werk verzet gaat worden en de situatie toch blijft zoals die nu is! En zit men over dertig jaar weer met dezelfde problemen!

Jan van Veen, Aalsmeer