Opinie: ‘Laat starter meedenken over thuiswerken’

Organisaties kunnen er niet meer omheen: jonge werkenden verdienen meer aandacht. Op 9 juni overhandigde Kilian Wawoe, wetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de resultaten van zijn onderzoek over thuiswerken aan minister Wopke Hoekstra, dat aantoont dat jonge werkenden extra hard zijn getroffen door het thuiswerken tijdens de coronapandemie. Eindelijk komt er aandacht voor een doelgroep waar we het afgelopen jaar amper iets over hebben gehoord . En dat terwijl één op de vier hoogopgeleide starters op dit moment psychische klachten zoals stress, uitputting en burn-outsymptomen ervaart. Dat blijkt uit onderzoek van YoungConnectors, een online platform dat zich inzet voor het werkgeluk van hoogopgeleide starters.

De resultaten van het onderzoek van Wawoe komen overeen met de signalen die YoungConnectors krijgt van hoogopgeleide starters. Ze hebben behoefte aan begeleiding en bevestiging, iets wat door het thuiswerken veelal ver te zoeken is. Deze bevindingen mogen niet genegeerd worden, nu veel organisaties bezig zijn met de inrichting van het nieuwe, ‘hybride’ werken. Hoogopgeleide starters zijn in de regel enorm gefocust op hun persoonlijke ontwikkeling. Door het thuiswerken twijfelen zij eraan of dat nu wel voldoende lukt. Ze missen een collega naast zich die even kan meekijken of -luisteren.

Daarnaast is door het thuiswerken het aantal feedbackmomenten afgenomen. Starters ervaren een drempel bij het inschakelen van hulp of vragen om feedback aan hun collega’s of leidinggevende. Ze voelen zich al snel bezwaard en te veel. Een veelgehoorde uitspraak is: als ik de overvolle agenda van mijn leidinggevende zie, durf ik hem al niet meer te bellen met een vraag..

Schouderklop

Naast de begeleiding is het de bevestiging die wordt gemist, de schouderklop. Complimenten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het zelfvertrouwen. Het gebrek aan bevestiging maakt starters onzeker (‘Normaal twijfel ik niet aan mezelf, maar nu krijg ik zo weinig feedback, dat ik niet weet hoe goed ik het eigenlijk doe’).

Het is niet alleen de feedback over de inhoud van het werk die iemand vormt, ook de organisatiecultuur draagt bij aan de identiteit van starters. Wat zijn de normen en ongeschreven regels van de organisatie? Hoe kom je daarachter vanuit je slaapkamer of aan de keukentafel?

Een kwart van de starters maakt zich zorgen over aansluiting in zijn of haar team. Niet vreemd, door het gemis aan praatjes bij de koffie­automaat, de lunch of de vrijdagmiddagborrel. Essentiële momenten om je onderdeel te voelen van een team. Naast het sociale aspect geven starters aan enorme behoefte te hebben aan een luisterend oor en oprechte aandacht. Ruim één op de vijf hoogopgeleide starters heeft tegenwoordig zelfs behoefte aan een luisterend oor van een coach of een psycholoog. Dit toont aan dat het thuiswerken en het beperkte sociale leven jonge werkenden hard raken.

Ander leiderschap

Dit is een zorgwekkende situatie waar organisaties rekening mee moeten houden. Zeker nu organisaties bezig zijn met de inrichting van het hybride werken. De trend lijkt duidelijk: vijf dagen per week naar kantoor zit er niet meer in. Hybride werken gaat niet alleen over thuiswerken, het vergt een andere inrichting van de organisatie, ander leiderschap en ook ander gedrag van medewerkers.

Dat betekent dat starters op een andere manier hun weg moeten vinden in de organisatie en moeten proactiever worden in het vragen om hulp en feedback. Hierbij is ook een belangrijke rol voor leidinggevenden weggelegd: zij moeten zorgen voor een prettige werksfeer, waardoor starters zich voldoende veilig voelen om om hulp en feedback te vragen. Leidinggevenden moeten daarvoor oprecht luisteren, meer empathisch vermogen tonen en aandacht hebben voor de ontwikkeling van het individu.

Zoals Wawoe ook al aangaf, is het belangrijk jonge werkenden te betrekken bij het inrichten van de nieuwe werksituaties. Een open dialoog, helderheid en vertrouwen zijn absoluut noodzakelijk en de basis voor het succes van hybride werken.

Noortje de Rooij, organisatieadviseur en medeoprichter YoungConnectors.