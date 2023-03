Opinie: ‘Laat sport over aan de commerciëlen, er zijn veel belangrijkere journalistieke uitdagingen’

‘Laat sport over aan de commerciëlen, er zijn veel belangrijkere uitdagingen’

Dat zonnekoninggedrag bij sommige NOS Sport-medewerkers is van alle tijden: mensen kunnen zich inbeelden dat ze meer waard zijn dan een ander en walsen dan over de rest heen. Ongetwijfeld gaan allerlei adviseurs nu veel geld verdienen aan het hoognodige cultuurveranderingstraject bij NOS Sport. Maar de enorme hoeveelheid publiek geld aan uitzendrechten voor de Olympische Spelen, de WK’s en EK’s voetbal en ga zo maar door, inclusief wekenlang dure uitzendingen met batterijen aan kostbare verslaggevers en deskundigen in de studio én ter plaatse, werken dergelijk zonnekoninggedrag ontzettend in de hand.

Beeld Vincent Spiering

Laat dit allemaal lekker over aan de commerciëlen, er zijn genoeg veel belangrijkere journalistieke uitdagingen – ik hoef echt niet op te sommen welke dat zijn. Het plukje sport dat dan eventueel overblijft, laat je over aan jong talent. Ik wil heus niet beweren dat sportverslaggeving heel gemakkelijk is, maar een onmogelijke opgave is het zeker niet. Dus die nieuwe lichting gaan we gewoon vinden en/of opleiden. Ja, dit gaat kijkcijfers kosten, ik weet het. Maar kies liever voor wat echt belangrijk is.

Stefan Molenaars, Amsterdam

‘Vliegtuigen over Rijksmuseum, een schande’

Wat een schande dat de vliegtuigen over het centrum en over het Rijksmuseum vliegen. Eén ongeluk en onze hele collectie is pleite. Plus vele bewoners, die risico lopen.

John de Bont, Amsterdam

‘Ik zal blijven demonstreren: er is geen planeet B’

Zaterdag was de vreedzame demonstratie op/bij de A12. Jong en oud kwam samen om wederom een vreedzame oproep te doen om de 17,5 miljard euro subsidie per jaar aan de fossiele industrie te stoppen en bijvoorbeeld aan de klimaatdoelen te besteden.

Met twee zware waterkanonnen is geprobeerd de vreedzame demonstratie rond 17 uur te beëindigen. “Eigen schuld, dikke bult,” zei onze premier daarna, waarbij hij een beroep deed op de normen en waarden in ons ‘gave’ landje. Hoe is het mogelijk dat juist hij deze woorden in de mond durft te nemen? Deze premier die in al die jaren aan zoveel dossiers geen actieve herinnering heeft en de slachtoffers sterkte wenst. Het is een gotspe, woest makend. Maar ook bij de volgende vreedzame demonstratie zal ik er weer bij zijn, al is het maar om met velen het signaal af te geven: er is geen planeet B.

Linda Keuning, Amsterdam