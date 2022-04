Opinie: ‘Laat Pride Amsterdam álles zijn: mainstream, commercieel, politiek én een feest’

De Canal Parade door de Amsterdamse grachten. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Pride Amsterdam groeide al snel na de oprichting in 1996 uit tot een van de grootste jaarlijkse evenementen van de hoofdstad. De Grachtentocht is een uniek spektakel met internationale uitstraling; beeldbepalend voor de stad en haar queer community. Sinds juli 2019 is Pride Amsterdam zelfs bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Maar wie het nieuws over de aanbevelingen van een regenboogklankbordgroep over Pride Amsterdam heeft gevolgd, zou kunnen denken dat het evenement zodanig mislukt is dat alleen een totale revolutie haar nog zou kunnen redden.

In het advies dat zij aan de gemeente heeft uitgebracht – in voorbereiding op het nieuwe Pridebeleid dat in 2023 wordt ingevoerd – stelt (een groot deel van) de klankbordgroep dat de Pride te commercieel geworden is, geen emancipatoire waarde meer heeft, en geen afspiegeling van onze diverse lhbtq+ gemeenschap is. En dat de Canal Parade misschien maar moet worden afgeschaft.

De klacht dat een Pride te commercieel is, is echter universeel en van alle tijden. Over de hele wereld en vanaf het begin in de jaren zeventig krijgen Pride-organisatoren dezelfde kritiek en het is duidelijk en logisch dat er altijd een spanningsveld zal zijn tussen de commerciële belangen en de maatschappijkritische doelen.

Juist Pride Amsterdam was vanaf het begin expliciet gericht op mainstream publiek met oog voor de bedrijfsmatige kansen, lees inkomsten. Het evenement werd immers opgezet door Gay Business Amsterdam. Het was vanaf het begin een feest van en door de queer community, voor iederéén! Populariteit bij het algemene publiek was het expliciete doel.

Ja, er moet altijd ruimte zijn voor politiek bij Pride, dat is de raison-d’être van alle Pride-evenementen – het streven naar acceptatie van seksuele en genderminderheden. En het is essentieel om de kleinere en alternatieve groepen binnen onze diverse gemeenschap een thuis te geven en een podium te bieden tijdens Pride, vooral ook via de deelnameprocedure van de Grachtentocht.

Maar we moeten het toch vooral allemáál hebben. Het één sluit het ander niet uit. De politieke statements, de sociale betrokkenheid, kunst en inclusiviteit, én het plezier, de feesten en de commercie. En ook de Grachtentocht. Laten we het kind niet met het grachtwater weggooien!

Elard Diekman & Jennifer Hopelezz, Amsterdamse lhbtq-ondernemers en activisten