Opinie: ‘Laat ook de succesverhalen uit het onderwijs zien’

‘Laat ook de succesverhalen uit het onderwijs zien’

Onderwijs verdient beter. En dan hebben we het niet over het salaris. Daar is al zoveel over gezegd en gediscussieerd. Net als het eeuwigdurende lerarentekort, gebrek aan structureel beleid en bijbehorende financiering, onvoldoende ventilatie, werkdruk en burn-outs.

Als je de berichtgeving van de afgelopen jaren eens onder de loep neemt, valt er weinig positiefs te ontdekken. Nu valt dat alles ook niet te ontkennen en pakken de media regelmatig groot uit in hun berichtgeving. Vaak terecht, maar ook vaak te eenzijdig en daardoor ongenuanceerd. Het NOS-journaal maakt een item van een paar minuten meestal op hoofdlijnen. Maar zo'n onderwerp bereikt dagelijks wel een miljoenenpubliek. De beeldvorming laat zich raden.

Het nieuwe schooljaar is begonnen en helaas met dezelfde teneur. Een flink deel van de scholen kampt immers met personele onderbezetting met alle gevolgen van dien. Dat het onderwijs beter moet verdienen, zit hem echt niet in de door de Algemene Onderwijsbond bepleite loonsverhoging van 10 procent, waarvoor op 5 oktober zal worden gedemonstreerd.

Het onderwijs zal meer een spiegel van het primaire proces moeten tonen, structureel en enthousiast. Er zijn inmiddels genoeg media om dat te realiseren. Bijvoorbeeld met verhalen over beginnende leerkrachten die het vak geweldig vinden, leerlingen die enthousiast werken aan projecten of doodgewoon elementair cijfer- en taalwerk. Of met succesverhalen over het realiseren van kansengelijkheid. Want ook dat is het onderwijs van alle dag.

Zorgen en knelpunten zullen er altijd blijven en ook het gesprek erover. Maar laten we nu eens wat meer het accent leggen op de successen. Dat zou het onderwijs zeker kunnen helpen en het kan bijdragen aan een positievere beeldvorming waar de sector zo’n behoefte aan én recht op heeft.

Kees Francino, Wijk bij Duurstede

‘Met z’n allen naar musical 40-45, inclusief wijnarrangement? Dat voelt ongemakkelijk’

Ik deel de gevoelens van ongemak die Natascha van Weezel in haar column van 28 augustus ventileert volledig. Ook de makers van de musical 40-45 lijken te lijden onder de veelvoorkomende, maar daarom niet minder grote misvatting dat de boodschap indringender wordt met de toename van de hoeveelheid spektakel, lawaai en lichteffecten.

Ik denk terug aan 1985 toen de VPRO Shoah van Claude Lanzmann uitzond. Ik werd als 21-jarige diep geraakt door deze film. Geen beelden van concentratiekampen. Geen verkeerde achtergrondmuziekjes. Geen wapengekletter. De indringendheid zat in het verhaal en soms in de gruwelijkheid van het detail.

Het voelde bij Shoah alleen al onkies om uit de stoel op te staan en een bakje met pinda’s te vullen. Straks gaan we weer met tienduizenden naar 40-45, met wijnarrangement. Op de een of andere manier voelt dat niet goed.

Job van Amerongen, Amsterdam

‘Hoezo ‘ingewikkeld’, die opleiding van Omtzigt?’

Volgens Hans van Soest in zijn artikel over de verkiezingscampagne (Het Parool van 28 augustus) heeft Pieter Omtzigt ‘een ingewikkelde opleiding gehad’.

De betekenis van ingewikkeld is dat het zo in elkaar zit dat je het moeilijk kunt snappen. Het tegenovergestelde van ingewikkeld is simpel. Hoewel ik niets snap van economie, de studie die Omtzigt heeft gedaan, snap ik als simpele ziel wel dat ‘een ingewikkelde opleiding’ een onnodig waardeoordeel is.

Atty Vogelzang, Amsterdam