Opinie: ‘Laat niet-gevaccineerden achter in de rij aansluiten in het ziekenhuis’

‘Laat niet-gevaccineerden achter in de rij aansluiten in het ziekenhuis’

Ik ben het er natuurlijk mee eens dat iedereen zelf mag bepalen om zich wel of niet te laten vaccineren (om welke reden dan ook). Maar aanvaard dan ook de consequenties! In een net land als Nederland doen we dit niet, maar hoe terecht zou het zijn als alle reguliere en reeds geplande ziekenhuis- en ic-opnames door blijven gaan, en niet-gevaccineerde mensen achter in de rij aan moeten sluiten? Gevaccineerde (kanker-, hart-, etc.) patiënten moeten nu achter in de rij aansluiten, met alle levensbedreigende gevolgen van dien. Hoe krom is dit?

Ron Vreeswijk, Amsterdam

‘Nemen de managers van het GVB zélf ooit de tram of bus?’

Natuurlijk, alles wordt minder, maar waarom worden haltes op uitgerekend knooppunten opgeheven door het GVB? Voor invaliden zoals ik betekent dit een martelgang van 500 meter naar een volgende opstapplaats. Als voorbeeld: de halte Pontsteiger van buslijn 48 (connectie met IJveren NDSM én Distelweg). En dan de vervallen halte voor tram 5 en 2 bij het Stedelijk Museum. Connectie met lijn 3 betekent nu dat je moet lopen naar het Van Gogh Museum. Één ding is duidelijk: de managers van het GVB nemen nooit de tram of bus.

Willy Klinkenberg, Amsterdam

‘Wordt er drinkwater gebruikt voor het koelen van spam, porno, bitcoins en andere onzin?’

Spannend dat horroritem waarin met de nodige nuances het eventuele drinkwatertekort in Amsterdam wordt aangekaart. Gelukkig woon ik vlak bij de Gaasperplas dus ben ik waarschijnlijk als laatste aan de beurt. Is wonen in Zuidoost nog zo slecht niet. Heel erg vond ik deze informatie: “Waternet verwacht dat het waterverbruik van datacenters snel kan stijgen.” Wordt er drinkwater gebruikt voor het koelen van spam, porno, bitcoins en andere onzin met een verlengsnoer? Graag zou ik, bijvoorbeeld in de zaterdagbijlage, in een doorwrocht schema met uitleg lezen wat er in deze centra gekoeld wordt met drinkwater. Wat voor een businessmodel zit daar nu bijvoorbeeld weer achter? Of beperkt de intelligentie zich tot databeheer?

Bart de Goeij, Amsterdam

‘Waarom wordt je als crimineel weggezet als je hulp biedt bij een menswaardig einde?’

Het is werkelijk een gotspe dat het OM weer enkele mensen van Coöperatie Laatste Wil van het bed heeft gelicht. Het grootste deel van de ouderen wil een pil van Drion. Tel daar de teruglopende zorg bij op, eenzaamheid en het feit dat je een goed leven hebt gehad maar niet meer verder wil om uiteenlopende redenen. Een klein christelijk deel van de politiek houdt het besluit om zelf te beslissen wanneer je eruit stapt tegen, hetgeen ridicuul is. Ik wens Coöperatie Laatste Wil veel doorzettingsvermogen en moed toe in dit land waar het OM je als crimineel wegzet als je hulp biedt bij een menswaardig einde.

Olga de Meij, Amsterdam

‘Die 400 euro ter compensatie van de energieprijzen zijn een druppel op de gloeiende plaat’

De energieprijzen rijzen de pan uit. Gezinnen komen in de problemen. De thermostaat moet omlaag of zelfs deels uit. Er wordt al gesproken van energiearmoede. Gelukkig grijpt onze regering in: ieder huishouden krijgt als compensatie een bedrag van 400 euro. Ieder huishouden. Dat is mooi. Maar voor veel gezinnen zal het een druppel op de gloeiende plaat zijn, al zal die plaat niet zo gloeien met die hoge gasrekening. Voor die gezinnen is 400 euro bij lange na niet genoeg. Tegelijk is het voor veel andere gezinnen helemaal niet nodig. Mijn vrouw en ik wonen in een goed geïsoleerde woning met zonnepanelen op het dak. Beiden hebben we een behoorlijk pensioen. Wij hebben die compensatie helemaal niet nodig, maar krijgen het toch. Wij zijn heus niet vies van een extraatje, maar vinden het gênant om dit geld te accepteren. Terugstorten helpt niet, dan gaat het gewoon weer in de staatskas en komt het niet bij de mensen die het wél het nodig hebben. Daarom geven wij het geld maar aan een voedselbank. Ik hoop dat meer mensen die het geld niet nodig hebben dat ook zullen doen. Op die manier komt het indirect toch terecht bij mensen die extra steun goed kunnen gebruiken.

Trudy Franc, Amsterdam