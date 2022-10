Opinie: ‘Laat met de Lutkemeerpolder zien dat beloftes voor duurzaamheid en klimaat niet loos zijn’

Vrijwilligers aan het werk in de Lutkemeerpolder. De gemeente wil van de polder een distributieterrein maken. Beeld Dingena Mol

De Lutkemeerpolder is een 43 hectare stuk vruchtbare kleigrond aan de rand van Amsterdam-Nieuw-West. Het is een natuurgebied met vele waarden, zowel voor de natuur als recreatief. Mijn moeder oogst haar groenten bij de biologische tuinen van Pluk! en boerderij de Boterbloem, en zelf kom ik nog vaak voor mijn vaste hardlooprondje door de moerasbosachtige sfeer van het rietlandschap.

Op een van deze rondjes liep ik recht op de beginnende bouwwerkzaamheden af. De strijd om de Lutkemeerpolder loopt al vele jaren. De polder heeft sinds 2003 bestemming distributiecentrum, een bestemmingsplan dat toen al niet, maar nu zeker niet past bij de omvang van de klimaat en biodiversiteitscrisis, of bij de politieke beloftes omtrent duurzaamheid en klimaat van politieke partijen zoals Groen Links, D66 of PvdA.

Kansen voor nieuwe generatie

Het is moeilijk te begrijpen hoe deze partijen in tijden waarin we streven naar zoveel mogelijk CO 2 -reductie, het behoud van biodiversiteit en lokale voedselproductie, kunnen stemmen voor de bouw van een distributiecentrum. En dat terwijl deze polder juist de kans biedt om aan mijn generatie te laten zien: we gaan het anders doen.

De zaak wordt door meerdere partijen bestempeld als een gelopen race. Maar: dit bestemmingsplan kan worden gewijzigd. Schiphol Area Development Company (SADC) is geen externe projectontwikkelaar, maar een bv mede opgericht door de gemeente Amsterdam. Grondeigenaar GEM BV is zelfs voor de helft van de gemeente. De gemeente kan dus opnieuw beslissen.

Dit biedt ruimte voor het volgende alternatief: Voedselpark Amsterdam. Een bestemmingsplan voor de polder waarmee de klimaatdoelstellingen van dit college wél bereikt kunnen worden, een bestemmingsplan waarbij de buurtbewoners van Nieuw-West onderdeel kunnen zijn van de Lutkemeerpolder.

Agro-ecologische stadslandbouw

De vruchtbare kleibodem in het gebied, zonder kunstmest en mét biodiversiteit, biedt vele mogelijkheden voor agro-ecologische stadslandbouw, waarbij de bodem over waterbergende en CO 2 -opnemende capaciteiten beschikt en de biodiversiteit onderhoudt. Deze manier van grondgebruik en voedselproductie draagt daarbij direct bij aan de klimaatdoelstellingen, zorgt voor lokale voedselproductie voor de groeiende bevolking van Amsterdam en houdt de grond gezond voor toekomstige generaties.

Jarenlang komt uit tevredenheidsonderzoek dat bewoners van Nieuw-West behoren tot de Amsterdammers die het minst tevreden zijn over hun woonomgeving. Het enige waar Nieuw-West nog relatief hoog op scoort, is het groen. Neem ons dus dat niet ook nog af. Meer dan achtduizend Amsterdammers tekenden de oproep voor het plan Voedselpark Amsterdam. Ook hebben 4500 Amsterdammers totaal circa 450.000 euro gedoneerd en heeft coöperatie Land van Ons 7 miljoen toegezegd om dit initiatief te steunen. Nu nog de politiek.

Op 26 oktober vergadert de commissie Ruimtelijk Ordening over dit voorstel. De gemeente stelt dat niet-ontwikkelen van het gebied minstens 42 miljoen kost. De onderbouwing ontbreekt, ook in de onderliggende stukken, die via een WOB-procedure zijn opgevraagd.

Daarom vraag ik jullie, beste raadsleden, om de financiële mogelijkheden te onderzoeken om de Lutkemeerpolder op te kopen en daar een voedselpark te ontwikkelen. Maak deze analyse transparant en openbaar. Open het debat, zie de alternatieve mogelijkheden voor deze polder en denk daarbij aan de waarde voor de lange termijn, voor de toekomstige generaties van Amsterdam Nieuw-West.

Mara Hanssen, bewoonster van Nieuw-West, BA Global Sustainability Science