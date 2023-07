Opinie: ‘Laat Marjolein Moorman de nieuwe lijsttrekker van GroenLinks en PvdA worden’

Beeld Vincent Spiering

‘Laat Marjolein Moorman de nieuwe lijst leiden’

GroenLinks en PvdA, wie gaat de gezamenlijke lijst leiden? Meerdere namen circuleren.

Attje Kuiken: niet doen. Hart op de goede plaats, maar ze spreekt niet aan. Frans Timmermans: niet proberen, als hij weggaat uit Brussel, wie neemt het stokje dan van hem over? Frans weg uit Brussel is een klap voor het toch al moeilijk te realiseren Europese milieubeleid. Bovendien, in tegenstelling tot vele jaren geleden zal hij nu worden gezien als de kop-van-jut, niet handig.

Als derde, Marjolein Moorman; zeker wél doen. Marjolein combineert een grote mate van empathie met stevigheid en bezieling. De kloof tussen rijk en arm is haar een gruwel en dat steekt ze niet onder stoelen of banken. De doorgeslagen privatisering van publieke diensten, daar moet ze niets van hebben: de publieke sector moet weer sterk en dienstbaar worden. Gewone ondernemers en gewone werknemers verdienen in haar ogen respect. Natuurlijk zal Moorman aarzelen, maar GroenLinks en PvdA, trek haar over de streep.

Joost Smiers, Amsterdam

‘Dit moet de nieuwe naam van GroenLinks en PvdA worden’

De nieuwe combinatie van GroenLinks en PvdA heeft natuurlijk een nieuwe naam nodig. Daar hoeven ze geen duur merkenbureau voor in te huren, zoals de Hermitage heeft gedaan. Ze mogen mijn suggestie gebruiken: Groen van de Arbeid (GvdA).

Peter Goedkoop, Amsterdam

‘Jammer dat een organisatie als Queer Amsterdam verdeeldheid zaait met haar standpunten’

Het jaarlijkse Pride-evenement in Amsterdam is al vele jaren het hoogtepunt, niet alleen voor homo’s zoals ikzelf maar, gelet op de bezoekers, voor iedereen! Weinig wanklank of ellende; vergelijk dat maar eens met een gemiddelde voetbalwedstrijd.

Jammer dat een organisatie als Queer Amsterdam verdeeldheid zaait met haar standpunten.

Ik vind hun opstelling veel te agressief (alsof de huidige Stichting Pride Amsterdam alleen maar uit witte oudere mannen bestaat) en zal de tegenstanders van onze leefwijze alleen maar in de kaart spelen.

Ron van Berkum, Amsterdam

‘Werken zou financieel aantrekkelijk moeten worden gemaakt’

In de krant van zaterdag stond de Irakees Abed Al Geboury, die 24 jaar geleden uit zijn vaderland vluchtte. Hij had twee banen op Schiphol, tot hij lichamelijke klachten kreeg. Nu werkt hij nog steeds 18 uur per week bij Pantar, alleen wordt dat geld van zijn uitkering afgetrokken. Wel karakter dus.

Nu vraagt hij via Het Parool 500 euro voor een fornuis, voor zijn vrouw en vier kinderen. In diezelfde krant zegt wethouder Marjolein Moorman een experiment te starten voor bijstandsgezinnen waarbij ze 150 euro extra per maand krijgen, hoeven ze niks voor te doen.

In plaats van dat Al Gebouny wordt beloond, krijgt hij niks. Misschien moet de PvdA zich hier toch nog eens over buigen. Werken, of starten met werken, zou financieel aantrekkelijk moeten worden gemaakt.

W.M.L. Schild, Amsterdam