Opinie: ‘Laat kinderen meepraten over hulpverlening’

Een manier om kinderen een actievere rol te geven in de zorg, is de wijze waarop er naar de kindertijd wordt gekeken te veranderen. Beeld Getty Images

Uit onderzoek van de overheid blijkt dat kinderen in de jeugdzorg niet altijd gehoord en gezien worden voordat hulp wordt ingezet. De ouders en professionals zijn meestal degenen die bepalen wat het kind nodig heeft. Er wordt dus jeugdhulp aan kinderen verleend zonder dat zij daar iets over te zeggen hebben.

Niet alleen in de zorg wordt niet met kinderen gepraat over de problemen die er spelen of over wat zij vinden dat nodig is. In de jeugdbescherming, bijvoorbeeld bij een uithuisplaatsing, worden kinderen onder de 12 jaar oud vrijwel nooit gehoord. Doorgaans worden kinderen pas vanaf 12 jaar gehoord, omdat daar de ondergrens ligt voor participatie.

Volwassenen beslissen dus over de zorg voor de kinderen. Dit is onderdeel van de zogenoemde infantilisering. Daarmee wordt bedoeld dat de kindertijd steeds verder op afstand wordt gezet van de volwassenheid. Kinderen zijn afhankelijk van volwassenen, zijn steeds langer kind en dienen beschermd te worden.

Volgens onderzoekers van de afdeling jeugdrecht van de Universiteit Leiden vinden professionals dat kinderen niet in staat zijn te participeren of mee te beslissen over zorg. En uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat er nauwelijks projecten zijn bij gemeenten waar kinderen mee mogen praten over de organisatie van hulpverlening.

Critici zeggen dat kinderen juist wel in staat zijn om beslissingen te nemen en actief bij te dragen aan de zorg die zij krijgen. Kinderen hebben creatieve ideeën en oplossingen en ontwikkelen democratische vaardigheden door mee te beslissen.

Een manier om kinderen een actievere rol te geven in de zorg, is de wijze waarop er naar de kindertijd wordt gekeken te veranderen. De wetgever zou kunnen beginnen vast te stellen dat kinderen pas jeugdhulp krijgen als zij gehoord en gezien zijn bij het verkennen van de hulpvraag. Maar het vraagt ook iets van de opvoeders zelf, namelijk: dat zij kinderen zien als competent.

In het algemeen is er weinig goeds te zeggen over het betrekken van kinderen bij de zorg die zij krijgen in Nederland. Doordat kinderen als incompetent worden gezien en niet als actieve bijdragers, worden zij afhankelijk gehouden. Met sommige kinderen wordt zelfs niet gesproken of ze worden niet gezien. Dat terwijl kinderen best in staat zijn om mee te praten, te denken of te beslissen. Kortom, vraag het kind ook eens wat hij of zij wil.

Robert Mijnders (student pedagogiek), Almere