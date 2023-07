Opinie: ‘Laat kinderen en hun voetbalkooi niet de dupe zijn van beleid tegen geluidsoverlast’

De voetbalkooi aan het Jeltje de Bosch Kemperpad. Beeld Koosje Koolbergen

De mentale en lichamelijke gezondheid van de jeugd is een urgent en groot probleem. Dat blijkt uit het onderzoek Jong na corona van het Trimbos-instituut. Burn-outs onder jongvolwassenen rijzen de pan uit; gebrek aan ontspanning (door constante prikkels vanuit de onlinewereld) en gebrek verbinding met leeftijdsgenoten spelen hierbij een grote rol.

Tekenend is de forse daling van Nederland van de 4de naar de 20ste plaats op de KidsRights-index. Kinderen kunnen problemen zelf moeilijk aankaarten; dit geldt nog meer voor kinderen met ouders met een kwetsbare achtergrond, die soms minder mondig zijn.

Dit urgente probleem speelt ook in Amsterdam. De stad wordt voller door bevolkingsgroei en het toenemende toerisme. De publieke ruimte staat onder druk.

In deze vollere stad zie ik als kinderpsychologe en bezorgde moeder met lede ogen aan dat op stadsdeelniveau de urgentie van de ruimte voor het kind voor beweging en met name verbinding een onvoldoende belangrijke rol speelt. Verbindingsplekken voor kinderen zijn van groot belang. De verbanden om kinderen heen zijn het cement van de stad.

Geluidsoverlast

Bij ons in Oud-West, met nota bene de grootste kinddichtheid van de stad, staat nu de toekomst van het plein aan het Jeltje de Bosch Kemperpad, en met name de voetbalkooi, op de agenda van stadsdeel West. Dit plein heeft een hoog basis(stads)geluid door verkeer op de Nicolaas Beetsstraat, overvliegende vliegtuigen en mensdichtheid op en om het plein.

Tegelijkertijd is het een van de mooiste pleinen van Amsterdam: prachtig groen, een zandbak voor kleinste kindjes, een tafeltennistafel en jeu-de-boulesbaan voor de jongvolwassenen en ouderen, een samenkomstplek voor de ouderen en een voetbalkooi voor de kinderen. Het unieke karakter maakt dat er veel samenhorigheid is binnen de buurt en ook met omringende buurten zoals de Kinkerbuurt, voor jong en oud, met elke achtergrond.

Om geluidsoverlast op het plein te verminderen, is afgelopen week vanuit het stadsdeel het opmerkelijke voorstel ingediend om met name de speelruimte voor kinderen op het plein op te offeren. De voetbalkooi moet worden gehalveerd, waardoor kinderen niet goed meer samen kunnen spelen. Een voetbalkooi, die er nota bene al ruim 40 jaar staat. Ik heb het idee dat hiervoor wordt gekozen omdat kinderen minder snel zullen klagen, maar de effecten op lange termijn moeten niet worden onderschat.

Samenspelen

Het draagvlak voor deze ingreep ontbreekt. De hele buurt wil het plein en de voetbalkooi behouden. Er zijn ruim 800 handtekeningen opgehaald die dit onderschrijven, waaronder bijna alle bewoners aan het plein.

Juist in de voetbalkooi leren kinderen van allerlei achtergronden samenspelen, ontspannen en elkaar begrijpen. Schrijnend vind ik dat het geluidsrapport van het stadsdeel, dat als onderbouwing van het plan zou moeten dienen, puur is gericht op kinderstemgeluid rond de voetbalkooi en niet op geluid van andere mensen op het plein, terwijl duidelijk uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een hoog basisgeluid.

Het valt op dat niet wordt voorgesteld om de geluidsbelasting te beperken door een goedkope en simpele oplossing: het plaatsen van suskasten, die een veel groter effect hebben op de algemene geluidsbeperking (38-43 db), terwijl het verkleinen van de voetbalkooi hooguit 5 db geluidswinst oplevert.

De geluidsbelasting van de voetbalkooi is binnen de normen van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De kinderen spelen alleen in de voetbalkooi na schooltijd. Bovendien mag (kinder)stemgeluid eigenlijk niet eens worden meegenomen.

Holle woorden

Uiteindelijk komt het waarborgen van de rechten van kinderen en hun gezondheid neer op een indi­viduele keuze van onze bestuurders en stadsdeelcommissieleden om op te komen voor de kinderen in de belangenafweging.

Geen holle woorden in een gebiedsplan of partijplan, maar daadwerkelijke keuze met prioritering die hierbij past. Fijn dat D66 in elk geval het belang van het kind onderschrijft, maar hierin kunnen andere partijen wat mij betreft niet achterblijven, zeker niet als zij opkomen voor kinderen met een minder stabiele sociale achtergrond.

Hierin past geen bagatellisering van de gevolgen voor het kind, zoals: ‘Dan gaan de kinderen toch op een ander plein spelen.’ Dat miskent de rechten van kinderen en de enorme impact op hun gezondheid. Hopelijk komt onze stadsdeelcommissie op 11 juli tot een wijze beslissing. Laat het kind niet het kind van de rekening zijn.

Lieve van Geldorp, kinderpsycholoog en moeder uit Oud-West

Lieve van Geldorp.