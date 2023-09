Opinie: ‘Laat jongeren met een uitkering vrijwilligerswerk doen mét behoud van de vergoeding’

Reddingsbrigade Nederland probeert het dalende aantal strandwachten tegen te gaan en organiseert daarom een opleiding om jongeren enthousiast te krijgen voor het werk. Beeld ROBIN UTRECHT / ANP

In onze samenleving is de overgang van een uitkering naar (gedeeltelijk) betaald werk voor jongeren vaak een uitdaging. Dit is niet alleen een persoonlijke strijd voor de jongeren zelf, maar ook een kwestie van maatschappelijk welzijn en economische groei. Ik wil daarom pleiten voor een progressieve benadering om jongeren te ondersteunen in hun streven om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Een van de meest effectieve manieren om dit te bereiken, is door jongeren in staat te stellen hun vrijwilligersvergoeding te behouden naast hun uitkering voor een toegankelijker overgang naar (gedeeltelijk) betaald werk.

Op dit moment bevinden te veel jongeren met een uitkering zich in een situatie waarin ze graag iets nuttigs willen doen voor de maatschappij, maar worden belemmerd door de regels die voorschrijven dat vrijwilligersvergoedingen moeten worden opgegeven. Dit werpt een ontmoedigende barrière op voor jongeren die hun vaardigheden willen ontwikkelen, zelfvertrouwen willen opbouwen en langzaam willen wennen aan het ritme van werken.

Het is van essentieel belang dat we als gemeenschap erkennen dat de overgang van uitkering naar werk voor jongeren vaak een geleidelijk proces is. Vrijwilligerswerk kan fungeren als een waardevolle tussenstap op deze weg. Het biedt jongeren de kans om relevante werkervaring op te doen, nieuwe vaardigheden te verwerven en te netwerken binnen hun gekozen vakgebied. Dit alles draagt bij aan hun vermogen om uiteindelijk met succes terug te keren naar de betaalde arbeidsmarkt.

Door jongeren toe te staan hun vrijwilligersvergoeding te behouden, kunnen we hen aanmoedigen om vrijwilligerswerk te omarmen als een waardevolle en lonende activiteit. Dit zal niet alleen jongeren helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen en het versterken van onze gemeenschappen.

Richtlijnen

Bovendien moeten we niet vergeten dat vrijwilligerswerk jongeren in staat stelt om relevante werkervaring voor op hun cv op te bouwen, wat hun kansen op het vinden van betaald werk vergroot. Werkgevers waarderen vaak vrijwilligerservaring, omdat het aantoont dat een kandidaat toegewijd is, initiatief toont en beschikt over waardevolle vaardigheden.

Het is begrijpelijk dat er zorgen kunnen zijn over mogelijk misbruik van deze regeling, zoals jongeren die enkel vrijwilligerswerk doen om hun vergoeding te behouden zonder echt te streven naar betaald werk. Daarom moeten er duidelijke richtlijnen en controles worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat vrijwilligerswerk daadwerkelijk gericht is op persoonlijke ontwikkeling en de overgang naar werk.

Het is hoog tijd dat gemeentelijke leiders hun inspanningen richten op het ondersteunen van jongeren in hun streven naar zelfredzaamheid en het versterken van hun positie op de arbeidsmarkt. Behoud van vrijwilligersvergoedingen toestaan, is een belangrijke stap in de goede richting. Het zal niet alleen jongeren helpen om hun eigen potentieel te realiseren, maar ook onze gemeenschappen verrijken.

Laten we samenwerken om jongeren de kansen te bieden die ze verdienen en de weg vrijmaken voor een meer inclusieve en veerkrachtige samenleving.

Isaac Jean Arnold, Roosendaal