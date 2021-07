Opinie: ‘Laat jonge Amsterdammers werkend leren en help zo de stad’

In de keuken van een restaurant gaan leren en werken moeiteloos samen. Beeld Getty Images

Het behoeft geen toelichting dat de metropoolregio Amsterdam het de laatste twee jaar zwaar te verduren heeft gehad. De economie trekt aan, maar veel ondernemers zien weinig tot geen licht aan het einde van de tunnel. Een groep Amsterdammers die minder aandacht krijgt maar het minstens zo hard voor de kiezen heeft gehad zijn tieners en jongvolwassenen.

Bijna twee jaar van onzekerheid, verveling en beperkingen hebben hun tol geëist. Niet alleen kwam het sociale leven van jongeren vrijwel volledig tot stilstand, maar vaak had leven in coronatijd ook een negatief effect op schoolprestaties. Om jongeren met een ‘coronadip’ te helpen zijn er inmiddels ook in Amsterdam een aantal uitstekende initiatieven, mede dankzij de gemeente. Neem YoungOriginals.nl, waar jongerenwerkers klaarstaan om jongeren met uiteenlopende problemen te helpen.

Maar hoe nuttig ook, om jonge mensen in de stad echt op weg te helpen in deze zware tijd is een meer structurele oplossing nodig. Het opheffen van een aantal beperkingen is een verbetering en maakt het leven wat vrolijker en gemakkelijker, maar daarmee zijn jonge Amsterdammers er nog niet. Wat zij op dit moment – maar zeker op de langere termijn – nodig hebben is opleiding en werk. Er is een aantal redenen – en niet alleen met het oog op jongeren zelf, maar ook in het kader van economisch herstel van de stad – waarom de combinatie werken en leren grote prioriteit moet hebben.

Nieuwe consumenten

Om te beginnen is er bij veel jonge mensen grote behoefte aan zingeving. Eén van de neven­effecten van de pandemie is het beklemmende gevoel geen controle meer te hebben over de eigen toekomst. Om dat af te schudden en voorgoed kwijt te raken is het belangrijk het heft in eigen handen te nemen door kennis te vergaren, ervaring op te doen en geld te verdienen. Om iedere dag weer iets voor elkaar te krijgen, te groeien en een stap verder te komen.

Een tweede argument om vol in te zetten op het creëren van opleiding en werk is de dringende behoefte aan geschoold personeel in de stad en de regio. De economische opleving en de hopelijk snelle terugkeer van toeristen zorgen voor een grote vraag naar mensen. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om het uitbreiden van het lokale en regionale arbeidspotentieel.

Een derde argument is dat we door opleiding en werk nieuwe consumenten creëren met een besteedbaar inkomen. Dat is onder andere goed nieuws voor retail- en horecaondernemers in de stad.

Het Hard Rock Hotel Amsterdam American wil een omgeving gaan bieden waar leerlingen het klaslokaal kunnen inruilen voor onze keuken, restaurant, café en de andere onderdelen van het hotel. Naast praktijklessen kunnen zij ook hun theorielessen intern volgen als het aan het management van het hotel ligt. Een intensieve vorm van learning on the job dus, speciaal afgestemd op een specifiek type leerling.

Praktische werkomgeving

Dit ‘hybride leren’ past namelijk vooral goed bij jonge mensen voor wie een regulier school­systeem minder geschikt is. In plaats van met tegenzin in de schoolbanken te zitten, kunnen zij beter actief zijn in een dynamische en vooral praktische werkomgeving. Jonge mensen die weinig zin hebben om naar school te gaan en door de pandemie nog minder gemotiveerd zijn zullen zonder twijfel opleven in een omgeving waarin zij het verschil kunnen maken. Voor zichzelf en voor de organisatie waar zij onderdeel van zijn.

Voor de organisatie van het hotel is er natuurlijk een prettig bijkomend voordeel: we hebben op ieder moment de eerste keuze uit kwalitatieve stagiairs en nieuwe talentvolle collega’s. Voor de Amsterdamse hospitality- en horecasector als geheel kan het geen kwaad om een groter aantal geschoolde krachten in dienst te hebben, die echt weten wat werken in de horeca betekent. Dat is goed voor het niveau van de dienstverlening – en voor de reputatie.

Een opleidingsmodel dat leren en werken integreert hoeft zich wat mij betreft niet te beperken tot de horeca- en hospitalitysector. Dit model kan ook in andere sectoren het verschil maken. Wie volgt?