Opinie: ‘Laat je telefoon thuis en maak een doelloze wandeling door een park’

'Verveling is door de komst van de smartphone uit ons leven verbannen.' Beeld Getty Images/fStop

Iedereen is alleen maar met zichzelf bezig. Alles wat men tegenwoordig doet dient enkel het doel er zelf beter van te worden. En waarom wij dit niet beseffen? Omdat we ons meer verbonden dan ooit voelen, een sociale illusie die wordt veroorzaakt door de grootste en meest duivelse uitvinding van de afgelopen 200 jaar: de smartphone.

Want met dit object, dat in de eerste plaats enkel werd gebruikt om te telefoneren, kan je werkelijk alles. Verveling is door de komst van de smartphone uit ons leven verbannen. Althans, dit lijkt zo, net als het idee van de verbondenheid.

Weer grijpen we mis. De smartphone is dé grootste aanjager van het individualisme.

Dit object heeft er namelijk voor gezorgd dat wij ons niet meer bewust zijn van de omgeving waarin wij leven. Ga voor de grap eens turven hoeveel klanten je in de supermarkt ziet die oortjes dragen tijdens het winkelen of hoeveel fietsers, met diezelfde oortjes, hun hand nog uitsteken bij afslaan van de rotonde. Iedereen is alleen maar met zichzelf bezig, en vergeet vooral niet dat alles zo snel mogelijk moet gebeuren. Dus druk die turboknop op je VanMoof nog maar eens in.

Hoe breng je dit alles naar een goed eind?

Laat je telefoon eens thuis en maak een doelloze wandeling door een park. Het stadspark biedt rust en verkoeling. Het doel van deze negentiende-eeuwse uitvinding was de stedeling voorzien van rust en ontspanning. Deze laatsgenoemde had het namelijk maar moeilijk in de overvolle en vieze industriestad. In het park kon je even ontsnappen aan de drukte en de massaliteit van de stad. Iets waar iedereen tegenwoordig wel behoefte aan heeft. En als je je echt weer even helemaal mens wilt voelen? Maak dan een praatje met iemand.

Louis Brutel de la Rivière, Amsterdam