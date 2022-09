Opinie: ‘Laat grootverbruiker juist meer energiebelasting betalen’

Als je het basisgebruik van energie niet belast, ontzie je de lage inkomens. Beeld Willem van de Poll/NFA

Het plan van het kabinet om de koopkracht te herstellen zal rond Prinsjesdag worden gepresenteerd. Veel van die maatregelen hebben ongewenste neveneffecten. Daarom is het het meest logisch om oplossingen zo dicht mogelijk bij de oorzaak, namelijk de stijgende energiekosten, te zoeken. Dat kan bijvoorbeeld via een progressieve energiebelasting.

Momenteel is voor huishoudens het percentage energiebelasting bij elk gebruik hetzelfde. Voor grootverbruik is er een dalend tarief en een woud aan vrijstellingen.

Het generiek verlagen van de energiebelasting heeft ongewenste effecten. Het ontneemt de drijfveer tot zuinig gebruik en het voordeel komt zowel bij rijk als arm terecht. Maar die beide nadelen gelden niet voor een progressieve energiebelasting. De overheid heeft al soortgelijk ingegrepen in de energiebelasting, onder andere door een groter belastingvrij gedeelte. Die lijn kan ze verder doortrekken naar een progressieve energiebelasting.

Serieuze financiële verlichting

Hoe ziet dat eruit? De basishoeveelheid energie die een gezin gemiddeld verbruikt, wordt dan geheel belastingvrij. Die kosten worden gedekt door het gebruik boven de basishoeveelheid te belasten via een tweede schijf. Het is eenvoudig uitvoerbaar: in België gebeurt al iets soortgelijks met leidingwater, waar men een basisprijs betaalt voor een bepaalde basishoeveelheid en een dubbele ‘comfortprijs’ voor het meerdere.

Het idee hierachter is dat we de basisbehoefte van mensen ontzien. Als de belasting op het normale gebruik van energie geheel wegvalt, kan dat een serieuze financiële verlichting zijn voor de kleine beurzen. Toch blijft er ook voor die basishoeveelheid een drijfveer om zuinig te zijn, want ook zonder belasting is gas of elektra nu duur genoeg. Over de basishoeveelheid valt te twisten. Soms ligt het aan de slechte isolatie van je huurhuis, maar ondanks dat valt er best een gemiddelde basis vast te stellen.

Mensen die meer energie verbruiken dan die basishoeveelheid (bijvoorbeeld door een groter huis, vaak van de hogere inkomens) gaan meer betalen. Dat kan, op termijn, ook gaan gelden voor bedrijven. Het huidige woud aan lagere tarieven en uitzonderingen voor grootverbruikers worden voor het gemak geplaatst in een derde schijf (en verder).

Met de stofkam door de tarieven

De ratio achter de huidige lagere tarieven voor grootverbruik is de internationale concurrentiepositie. Is dat echt altijd nodig? Op sommige punten zal daar best wat voor te zeggen zijn. Maar het is wonderbaarlijk om te ervaren dat zoveel winkels nog steeds hun deuren open hebben staan met de airco aan. Dat is niet nodig en heeft niets met internationale concurrentie te maken, dus daar moeten ze dan ook maar voor gaan betalen (of de deur dicht doen).

En hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN Amro meldde onlangs dat de Nederlandse industrie 20 procent minder gas heeft verbruikt zonder productieverlies. Voor zowel detailhandel als industrie geldt dus dat het schijnbaar wel kan, werken met minder energie. Die besparing kwam er door de financiële prikkel.

Op termijn moeten we met de stofkam door de tarieven en vrijstellingen voor bedrijven gaan en reduceren tot waar echt nodig (bijvoorbeeld bij bepaalde energie-intensieve sectoren, zoals bakkerijen). Waar het niet nodig is, kunnen bedrijven dan gewoon mee in het progressieve tarief.

Dat uitzoeken kost echter tijd. En voor huishoudens is er haast. Er kan daarom nu vast begonnen worden met de invoering van de geheel belastingvrije eerste schijf en invoering van de progressieve tweede schijf. Het echte grootverbruik vanaf schijf drie kan dan voorlopig blijven zoals het nu is. Die uitzonderingsregels voor grootverbruikers kunnen later altijd nog gesaneerd worden waar mogelijk, of zodra de energie-efficiency is verbeterd.

Snel en makkelijk

Het voordeel is dat deze regeling niet gekoppeld is aan de inkomstenbelasting, ze kan daardoor makkelijker worden ingevoerd. En ook sneller. Het kan mogelijk al voor de komende winter worden aangepast in de tarieven voor gas en elektra.

Voorheen was een progressieve energiebelasting altijd een ‘links’ idee. Ten onrechte. Want een progressieve energiebelasting is in opzet niet zozeer nivellerende inkomenspolitiek, hoewel het wel dat effect kan hebben. Een progressieve energiebelasting volgt het ook door rechts gedragen bredere adagium ‘de vervuiler betaalt’. Rechts en links kunnen dit dus beide ondersteunen, wat een breed parlementair (en maatschappelijk) draagvlak geeft.