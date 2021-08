Opinie: ‘Laat de Pride afstand nemen van de anti-Israëlbetogers’

De Pride, afgelopen zaterdag. Beeld Getty Images

Fantástisch dat de Pride in Amsterdam dit jaar kon doorgaan. Wees trots, lieve mensen! Maar blijf wel kritisch kijken naar wie er naast je in deze kleurrijke stoet loopt, want voor je het weet ben je extremisme aan het goedkeuren.

Hoewel met name de vrijheid wordt gevierd en gelijke rechten voor de lhbtq-gemeenschap worden opgeëist, werd ook deze mars door anti-Israëlbetogers misbruikt.

Zo werd Israël een ‘apartheidsstaat’ genoemd. Maar iets dat in een politieke resolutie staat, hoeft nog niet de realiteit te zijn. Israëlische Arabieren hebben in Israël stemrecht, eigen partijen, bewegingsvrijheid en vrijheid van geloof en onderwijs.

Uiteraard lijden Palestijnen onder de veiligheidsbarrière en zou die er in een ideale wereld ook niet hoeven te zijn, maar Israëlische Arabische burgers zijn niet minderwaardig. Palestijnse burgers in de Palestijnse gebieden vallen onder Palestijnse autoriteit.

Van ‘No Pride in Israeli Apartheid’ was het een glijdende schaal, waarbij uiteindelijk ‘Hamas! Hamas!’ via een megafoon te horen was. En vervolgens, geheel in lijn met de ideologie van de terroristische organisatie die zo’n twee miljoen Palestijnen in de houdgreep houdt: ‘Kill Israel!’ Zo werd de Pride wel erg snel erg ongezellig.

Het is dan ook een schandvlek op dit mooie evenement als hier niet op wordt ingegrepen; niet door de politie en niet door de organisatoren van deze mars. Cidi roept Pride Amsterdam op dit soort haatdragende en extreme uitingen publiekelijk af te keuren.

Sommige demonstranten deden nog een poging deze volstrekt verschillende thema’s bij elkaar te brengen door Israël ‘pinkwashing’ te verwijten. Voor creativiteit tien punten, voor rechtvaardiging precies nul. Is het niet mooi dat lhbtq’s in Israël meer rechten hebben dan waar dan ook in het Midden-Oosten? Is het niet fantastisch dat men in Israël de enige Pride in de regio kent? Een Pride waar jaarlijks Palestijnse lhbtq’s van harte welkom zijn om te zijn wie ze zijn. Iets wat niet kan in de Palestijnse gebieden, want op homoseksualiteit staat daar de doodstraf.

De enige plek waar de Palestijnse vlag bij de Pride thuishoort, is het Zero Flags op het Rokin, waar de vlaggen hangen van plekken waar homorechten nog niet zijn veiliggesteld.

Tenminste, als er zoiets als een Palestijnse staat was. Daarvoor is effectief en democratisch, Palestijns leiderschap nodig. Leiderschap dat homorechten erkent en antisemitisme sterk veroordeelt. Dat juicht Cidi van harte toe.

De keuze om vanaf het Martin Luther Kingpark te starten is in dit kader wel opmerkelijk. Martin Luther King sprak zich weliswaar nooit voor of tegen homorechten uit, maar was wel een zionist. Hij zag in dat Joden een eigen land nodig hebben om te kunnen zijn wie ze zijn.

Jos Hummelen, Cidi – Centrum Informatie en Documentatie Israël, Den Haag