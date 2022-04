Opinie: ‘Laat de Marktkantine geen spookpand worden zolang bouw nieuwe wijk niet start’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Laat de Marktkantine geen spookpand worden zolang bouw nieuwe wijk niet start’

De dreigende sluiting van de Marktkantine aan de Jan van Galenstraat vertoont tekenen van een déjà vu. Enkele panden verderop zetelde Club Lite, gestart in 2012 en ontruimd in 2018 omwille van het nieuwbouwproject Het Marktkwartier. Inmiddels zijn we vier jaar verder en staat het enorme pand werkeloos dienst te doen als antikraaklocatie. Nu dreigt hetzelfde lot voor de Marktkantine, één van Amsterdams grootste clubs en een bastion voor de betere elektronische muziek.

Het huurcontract loopt af per 1 juli en tegelijkertijd is het maar de vraag wanneer de nieuwbouwplannen daadwerkelijk ten uitvoer worden gebracht. Kortom, gaan we ook hier lange tijd aankijken tegen een spookpand terwijl dit creatief ingevuld kan worden? Het lijkt me niet meer dan logisch dat er een goede afspraak gaat komen tussen projectontwikkelaar en de Marktkantine waarbij de huur iedere keer met een korte periode verlengd wordt totdat er daadwerkelijk uitzicht is op uitvoering van de bouwplannen. Daarmee voorkomen we een nieuw gapend gat in de stad en kan de Marktkantine een deel van de geleden schade van de voorbije lockdowns inlopen.

Shanto IJzendoorn, oprichter Club Lite

‘Vleestaks: een ondoordachte oprisping’

Met verbijstering hoorde ik dat het kabinet heffing van vleestaks wil onderzoeken, om te stimuleren dat er minder vlees geconsumeerd wordt en stiekem misschien ook wel een manier om te voorkomen dat de schatkist eronder lijdt. Een volkomen ondoordachte oprisping naar mijn idee.

Een vleestaks zet naar verwachting aan tot verhoging van de efficiency van vleesproductie, dus nog grotere stallen en andere dieronterende productiemethodes. Want ja, er moet toch een positief bedrijfsresultaat gehaald worden. Wat je ook kunt doen is de megastallen en dieronterende productiemethodes verbieden en uitsluitend verantwoorde en kleinschalige vleesproductie toestaan.

Met als gevolg verbeterde omstandigheden voor dieren, redelijke opbrengsten voor de boeren die het nu afleggen tegen prijsvechters en waarschijnlijk dus ook de beoogde lagere vleesconsumptie door de onvermijdelijk hogere consumentenprijzen. Iedereen blijer, toch?

Marian Grobbink, Amsterdam

‘Will Smith moet dit rijmpje maar even leren’

In Het Parool van 29 maart schrijft Lorianne van Gelder over de Oscarklap die Will Smith aan Chris Rock gaf. Ik moest bij dit voorval denken aan een Engels kinderrijmpje: ‘Sticks and stones may break my bones, but words shall never hurt me’. Jammer dat Will Smith dat rijmpje als kind niet geleerd heeft.

Rudy Schreijnders, Maarssen

‘Mojo, ga je diep schamen voor je voorwaarden!’

Kaarten voor het concert van The Rolling Stones in juni in Amsterdam waren binnen vijf minuten uitverkocht. Bij het vragen van prijzen tot 350 euro of zelfs hoger – en het feit dat ik daar (weer) in trap – is dat eigenlijk ongelooflijk. Maar nog ongelooflijker is het standaard antwoord van concertorganisator Mojo, als ik per mail netjes aangeef dat ik per ongeluk dubbele tickets heb besteld: “Helaas is het annuleren van tickets na aankoop niet mogelijk. Dit is ook beschreven in onze algemene voorwaarden.” Mojo ga je diep schamen! Als iemand geïnteresseerd is in twee kaarten...

Cees Steur, Halfweg