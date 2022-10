Opinie: ‘Laat café zijn terrassteiger behouden en verbied aanleggen van boten’

Beeld Vincent Spiering

Café ’t Smalle

Dit bijzondere buurtcafé, op een rustige hoek van een dwarsgrachtje, wordt op gezag van de gemeente op 14 november beroofd van een smal, knus en uniek terrasje aan het water, exact zo breed als de ernaast liggende bootjes (Het Parool, 18 oktober).

Als buurtbewoner en trouwe gast genieten wij van dit prachtige en stille plekje in zomer en winter, veel liever dan van de tot laat in de nacht toegestane teringherrie rond de cafés bij de bruggen van de Prinsengracht in dezelfde buurt. De argumentatie van de gemeente deugt niet: de doorgang voor vervoer van goederen over water (in de toekomst, maar wanneer?) in plaats van over de verzwakte kades zou exact bij het café belemmerd worden door het terrasje.

Uit ervaring blijkt dat dit hoogstens het geval zou kunnen zijn door aan het terrasje ook nog aanleggende plezierboten. Een verbod hierop met handhaving lijkt een eerlijker en zinvoller maatregel, gepaard gaand met continuering van de voorlopige vergunning voor het terrasje: een terechte beloning voor de buurtbewoners en de beschaafde en kalm blijvende manager Dennis.

Mies Buisman en Jan Lange, Amsterdam

Licht verbaasd

Al een aantal jaren draai ik regelmatig nachtdiensten als hulpverlener op de ambulance in de Randstad. Evenzoveel jaren verbaas ik mij over de hoeveelheid lichtvervuiling wanneer het donker is in de regio. Wanneer ik naar mijn werk over de ringweg A10 in Amsterdam langs de Zuidas rijd, brandt in meer dan de helft van alle kantoorgebouwen het licht op verschillende verdiepingen.

Ach, denk ik dan: ze zijn aan het schoonmaken, of er zijn mensen die wat langer doorwerken. Maar wanneer ik rond 03.00 uur met een patiënt op weg ben naar het VUmc, brandt datzelfde licht nog steeds! Ook het merendeel van alle etalageverlichting in de stad brandt. Voor wie? Lichtreclames van bedrijven branden de hele nacht. Niemand die het ziet!

Ik snap dat voor veiligheid op straat en inbraakpreventie licht moet blijven branden, maar mijns inziens kan de helft toch wel uit? Ik was afgelopen zomer in een dorpje in het Salzburgerland. Daar doen ze na één uur ’s nachts gewoon alles uit. Prachtig! Heb nog nooit zoveel sterren gezien. Waarom op de snelweg niet gewoon de straatverlichting om en om aan? Scheelt de helft. Helemaal in deze tijden waarin de energieprijzen de pan uitrijzen en de opwarming van de aarde bijna niet meer te stoppen is.

Ik ben licht verbaasd.

Gert Terink, Oegstgeest