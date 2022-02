Opinie: ‘Laat bewoners Zuidoost kennis maken met de vrouwen achter straatnamen’

Beeld Getty Images/EyeEm

Geef mij liever een naakte cycloop die alle hedendaagse prietpraat observeert

Het Parool geeft als echte ‘kunstenkrant’ een heldere uiteenzetting van de expo van Hito Steyerl in het Stedelijk Museum. Edo Dijksterhuis lijkt erg onder de indruk te zijn van deze gepromoveerd filosoof, hoogleraar, essayist en filmmaker die vele rollen speelt in diverse arena’s en ook nog eens ‘de invloedrijkste persoon is in de internationale kunstwereld’.

Hoe anders is de waardering voor het werk van de a-modieuze kunstenaar Marco Boggio Sella. Zijn naakte cycloop wordt ‘voor een prikkie’ verkocht aan een particulier in Gent (Het Parool van maandag). Een plekje in Rotterdam (naast Kabouter Buttplug) was beter geweest!

Terwijl velen de cycloop als carnaval bestempelen, lijkt me deze term meer toepasselijk voor de artistieke (modieuze) producten van Steyerl. Geef mij maar liever een naakte cycloop die treurig alle hedendaagse prietpraat observeert.

Maarten Racz, Enschede

Peilingen kunnen verschillen, maar mag er dan wel een beetje meer duiding bij?

Op 18 januari meldt Het Parool dat GroenLinks gehalveerd wordt tot 10 procent, met een uitgebreide analyse dat het geheel naar het midden schuift. Dezelfde krant twee weken later: GroenLinks is met 16 procent in een andere peiling opeens weer de grootste.

Peilingen kunnen verschillen, maar mag er dan wel een beetje meer duiding bij waar dit enorme verschil door is ontstaan? Dit zijn geen normale fluctuaties.

Piet Boon, Amsterdam

Laat bewoners Zuidoost kennis maken met de vrouwen achter deze straatnamen

Hans Mooren pleit in zijn ingezonden brief (Het Parool, 31 januari) voor het bieden van meer context bij straatnamen. Sinds 2013 worden straten in Amsterdam voorzien van een paneel met daarop de uitleg over de herkomst van de straatnaam. Het project heet Geef Straten een Gezicht.

In Zuidoost ligt een complete wijk waar de straten zijn vernoemd naar feministes en voorvechtsters van de mensenrechten. Hier ligt een uitgelezen kans om de bewoners kennis te laten maken met de vrouwen achter deze straatnamen. Het eerste paneel, van Sofie Redmond, hangt inmiddels op het gelijknamige plein en is door de bewoners zelf betaald. De anderen komen eraan, maar het stadsdeel wil graag dat de Open Schoolgemeenschap Bijlmer de panelen verwerkt in haar lesprogramma en dát vergt enige tijd. Maar straks kan iedereen teruglezen én zien wie deze vrouwen waren en wat ze hebben betekend.

Paul Fennis, Amsterdam

Het was wel degelijk Feijenoord dat Ajax in de volgepakte Kuip met 1-0 versloeg

‘0-1’ – onder die kop plaatste Het Parool zaterdag 29 januari over twee pagina’s de prachtige zwart-witfoto die Vincent Mentzel op 2 november 1969 in het Feyenoordstadion maakte van een intens meelevend publiek.

Of het op de foto om supporters van Ajax gaat, zoals Jan Pieter Ekker stelt, laat zich moeilijk aflezen. Hoe dan ook, de wedstrijd was razend spannend, maar het was wel degelijk Feijenoord (toen nog met eij) dat Ajax in de volgepakte Kuip met 1-0 versloeg door een ziedend afstandsschot, twee minuten voor tijd, van Theo van Duivenbode, de verdediger die eerder dat jaar door Rinus Michels bij Ajax was afgedankt.

Voor de statistiek: van maart 1962 tot april 1972 wist Ajax voor de competitie niet eenmaal in Rotterdam te winnen. Tegenover zes gelijke spelen stonden drie overwinningen van Feijenoord, niet in de laatste plaats dankzij de onverzettelijke Wim Jansen, die de balans op het middenveld keer op keer naar de Rotterdammers deed doorslaan.

Etienne Denneboom, Amsterdam