Opinie: ‘Laat beslissing over levenseinde over aan mensen zelf dan is er geen medisch probleem meer’

Ik las onlangs het artikel van John Jansen van Galen: ‘Geef mensen zelfbeschikking over het levenseinde’. Dat was voor mij een actueel onderwerp geworden dus ik had gericht gezocht naar stukken over dit onderwerp. In het artikel beschrijft hij het zogenaamde zelfbeschikkingsplan van D66, als alternatief voor de huidige wetgeving, maar in de praktijk moeten mensen nog steeds “bewijzen” dat ze er wel klaar voor zijn. Hij wijst terecht op het ontbreken van de zelfbeschikking. Ik zal beschrijven waarom dat voor mij actueel en overduidelijk werd.

Je kunt op een dag wakker worden en weten: nu is het klaar. Beeld Getty Images

In 2020 heb ik, na 28 jaar bij dezelfde werkgever te hebben gewerkt, besloten om te stoppen en een totaal andere baan te zoeken, in die volgorde. En met hulp van een excellente coach had ik na een aantal maanden een fantastische nieuwe baan. Daarbij hadden mijn vriendin en ik besloten om te verhuizen naar Alkmaar; ik kon in 5 minuten op de fiets naar het werk. Alles viel ongeveer op z’n plek. Helemaal blij met de nieuwe situatie en zin in een heel nieuw en nog mooier leven. Binnen twee maanden werd mijn stem echter zo onduidelijk dat het leek alsof ik de hele dag dronken was. Toch maar naar de dokter, naar de neuroloog en binnen een week werd het sterke vermoeden uitgesproken: ALS. Dat werd binnen een paar weken bevestigd en onze wereld stond op z’n kop.

Beangstigend vooruitzicht

Er is geen medicijn en een heel beroerd perspectief: gemiddeld 3 tot 5 jaar, waarvan maar een korte tijd in redelijke toestand. In eerste instantie werd ik prima opgevangen door een ALS team en vind je een weg om ermee om te gaan. Maar in de loop van de tijd vallen steeds meer functies weg. Spieren verliezen hun functie en dat kun je nog een tijd compenseren, maar als zelfs dat niet meer lukt, komt het besef, dat je uiteindelijk je zelfstandigheid kwijtraakt en volledig afhankelijk wordt van anderen. Elke dag ben je bezig met de situatie van dat moment en bijna nooit valt het mee. Ik zag foto’s van mensen met ALS in een vergevorderd stadium, in een rolstoel met allerlei hulpmiddelen en ondersteuning. Je bent nog aanwezig, maar doet actief niet meer mee aan het leven. En dat vooruitzicht beangstigde mij enorm.

Ik was ondertussen lid geworden van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig levensEinde (NVVE) en van de Coöperatie Laatste Wil (CLW). En ik las stukken over het middel X, waarmee je zelfstandig je leven kunt beëindigen. Er zijn mensen opgepakt vanwege het verkopen van dat middel. Ik ben daardoor zelf gaan zoeken naar het middel op internet. Het wordt gewoon aangeboden, in de benodigde hoeveelheid, voor weinig, maar chemicaliën bedrijven verkopen niet aan particulieren.

Ik weet ondertussen hoe je het moet gebruiken en hoe het werkt. Maar door het verlies van mijn spierkracht zou ik niet in staat zijn het middel in te nemen. Ik zou dus hulp nodig hebben en dat zou van mijn vriendin moeten komen, waarmee zij meteen schuldig is aan hulp bij zelfdoding. Ik kan het dus niet zelf bepalen.

Dossier opbouwen

De geaccepteerde route is dan euthanasie via de huisarts. Hiervoor moet je een wilsverklaring opstellen, waarin je beschrijft wanneer voor jou het leed uitzichtloos en ondraaglijk zal zijn. Dat kun je vooraf echter niet zeggen, want mocht zo’n moment op papier aangebroken zijn, dan kan zomaar de zon schijnen en het voor jou de minst beroerde dag van de week zijn. Ik hoorde van een kennis, dat je op een ochtend wakker wordt en weet: nu is het klaar. Dus dat kun je moeilijk vooraf vastleggen.

Maar als er een dossier wordt opgebouwd, waarin duidelijk staat dat je standvastig bent, als jouw huisarts hieraan wil meewerken en een tweede arts jouw mening heeft gepeild, dan is het in principe mogelijk om euthanasie te laten plegen. Ik heb aangekaart of het op elk door mij gekozen moment zou kunnen, want bij de diagnose ALS is er echt al meteen sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Dat zou geen probleem moeten zijn is mij toevertrouwd. Maar er zijn nog zoveel meer mensen met heel andere verhalen. Daarvoor blijft het dus een groot probleem.

En er ontstaat dan de situatie dat een arts, die opgeleid is om mensen beter te maken of zo min mogelijk te laten lijden, actief moet bijdragen aan de dood van iemand. Dit is een professionele en mentale dreun voor de arts en die vrij onmogelijke situatie gun je niemand.

We zijn in Nederland veel bezig met de gevolgen, maar niet met de oorzaak van problemen. Euthanasie is op dit moment een medisch-ethische zaak en iedereen worstelt hiermee. Laat de beslissing over aan de mensen zelf, dan is er geen medisch probleem meer en zijn we van het zogenaamde ethische probleem af, namelijk de door de christelijke wereld opgelegde beperkingen aan alle mensen in de moderne wereld. En de mensen die allemaal niet in aanmerking komen voor euthanasie vanwege de medisch-ethische beperkingen kunnen dan doen wat ze het liefst willen: stoppen met leven in de voor hen onmogelijke situatie op het zelf gekozen tijdstip.