Opinie: ‘Laat auto’s niet langer langs de hoofdingang van het Vondelpark rijden’

Het is zonde dat zo’n mooie plek als het Vondelpark wordt verkwanseld door de drukke autoweg ernaast. Verkeer kan prima worden omgeleid via andere straten.

Het Vondelpark is een van de mooiste en meest gebruikte parken van Amsterdam. Het ligt midden in de stad en verbindt de wijken Oud-Zuid, Oud-West, Slotervaart en Centrum met elkaar. Bovendien is het een heerlijke plek om te sporten, te picknicken of naar een voorstelling te kijken.

Een park met zo’n grote waarde voor deze stad heeft natuurlijk een hoofdingang met aanzien. Vanaf een grote sokkel in het midden van de entree nodigt de Stedenmaagd van Amsterdam bezoekers uit het park te betreden. Het is zonde dat deze mooie plek in de stad wordt verkwanseld door de drukke autoweg ernaast.

Voor de ingang van het Vondelpark komen diverse verkeersstromen samen. Drommen voetgangers steken dagelijks het zebrapad over om het park in of uit te gaan. Horden fietsers bewegen van en naar het centrum. Trams, bussen en taxi’s rijden veelvuldig heen en weer om reizigers naar hun bestemming te brengen. Bovendien is er de voortdurende stroom van auto’s die over de Stadhouderskade tussen Oost naar West beweegt. Die grote hoeveelheid gebruikers maakt dit kruispunt complex, niet overzichtelijk en onveilig.

Auto’s hebben hier niets te zoeken

Om daar wat aan te doen, moet er op deze plek minder verkeer komen. Een effectieve manier om dat te bereiken, is ­auto’s niet meer langs de hoofdingang van het park te laten rijden.

Auto’s hebben daar niets te zoeken. Een groot deel van het autoverkeer op de Stadhouderskade heeft de Ring als bestemming. Via de Spaarndammerdijk of de Wibautstraat kan dat verkeer prima de stad in en uit. Automobilisten die zich tussen West en Zuid willen verplaatsen, kunnen via de Van Baerlestraat rijden. Om sluipverkeer over de grachten tegen te gaan, zijn maatregelen te bedenken.

Wanneer er geen auto’s meer langs de hoofdingang van het Vondelpark rijden, ontstaat daar een plek waar voetgangers en fietsers zich rustig en veilig kunnen bewegen tussen het Leidsebosje, het Max Euweplein en het Vondelpark. Asfalt kan worden vervangen door groen, fiets- en voetpaden kunnen breder worden. Door de openbare ruimte op die manier in te richten, wordt de stad leefbaarder.

De tijd is aangebroken om de ingang van het Vondelpark te verbeteren. Door morgen blokken beton op straat te plaatsen en het verkeer voorgoed om te leiden, wordt een eerste stap vooruit gezet. Wie neemt het initiatief?

Sander Onland, Amsterdam