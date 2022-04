Opinie: ‘Laat Amsterdam niet zo’n bende worden als Venetië’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Beste bagagemedewerkers, petje af voor de actie die jullie hebben gevoerd’

Beste bagagemedewerkers, petje af voor de actie die jullie hebben gevoerd voor een betere beloning. Trek je niets aan van mopperende vakantiegangers. Zij hebben geen idee hoe hard er wordt gewerkt. Misschien wordt het tijd om de belachelijk lage ticketprijzen eens flink te verhogen zodat er fatsoenlijke salarissen betaald kunnen worden.

Dus beste vakantieganger, als je in je luie stoel aan het strand ligt, denk er dan ook eens over na hoe je koffer voor je neus verschijnt bij de lopende band. Stop met klagen en gun deze mensen een fatsoenlijk salaris.

Rinus de Waard, Mijdrecht

‘Hoe is het mogelijk dat veerpont Helena vanwege 20.000 euro verdwijnt’

Wat ontzettend jammer dat veerpont Helena niet meer vaart. Zaterdag heb ik even gekeken of er spandoeken bij de afmeerplaats in het Amsterdamse bos hingen of borden met teken de petitie : ‘Helena moet blijven’, maar niets van dat alles en zelf doe ik ook niets, behalve dit stukje schrijven. Hoe is het mogelijk dat iets dat zoveel mensen plezier biedt vanwege 20.000 euro verdwijnt. Hopelijk komt de gemeente met een blijvende oplossing.

Renée van der Haar, Amsterdam

‘Laat Amsterdam niet zo’n bende worden als Venetië’

Wij waren voor de Biënnale een paar dagen in Venetië. Het is duidelijk dat het stadsbestuur daar niets heeft geleerd van de coronatijd: de boten bomvol, straatjes verstopt en vette geuren overal.

Ik houd mijn hart vast voor onze stad dit zomerseizoen. Het paasweekend gaf aan hoe gezellig het kan gaan worden. Ik begrijp hier helemaal niets van! Alsof een stadsbestuur slachtoffer is van omstandigheden waar ze niets aan kunnen doen. Kom op zeg, weg met de Nutellazooi en gewoon een nette toeristenbelasting.

Ik was zó blij met onze schone stad, geef die ons alsjeblieft terug en voer actief beleid voor behoud in de toekomst. Laat Amsterdam niet zo’n bende worden als Venetië.

Henk de Vries, Amsterdam

Bezet, een Koningsdaggedicht

De bezetting van Mokum is in volle gang

De straat tot de laatste stoepsteen verkaveld

Door wie het eerst komt, met de grootste snavel

Hier staat Sjaan straks met aanlenglimonade

Naast tante Sien die graag wat sterkers lust:

Oranjebitter, jajem, een likeurtje:

‘Roosje zonder doornen’

‘Hansje in de Kelder’, ‘Venusolie’ of

‘Juffertje in het groen’

‘De Hooghe Noodt’ – niet te vergeten

Bij Ome Jan kan je voor 2 euro naar de plee

‘Hij heb in kapitalen BEZET voor de deur gekreten’

Antony Oomen, Amsterdam

‘Betaal het grondpersoneel van KLM gewoon beter’

We geven tijdens de vakanties honderden en soms wel duizenden euro’s uit. Als we echter bij elk vliegticket de prijs van twee biertjes meer betalen is het probleem van het grondpersoneel van KLM opgelost. En laten we eerlijk zijn: 95 procent van de Nederlanders wil dat werk niet doen. Zeker niet voor de schamele 11,80 per uur.

Samenvattend: betaal die mensen beter. De mensen die daarvoor niet een paar euro’s meer willen betalen gaan maar met de fiets op vakantie.

A.H. Jacobs Amsterdam