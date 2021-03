Opinie: ‘Laat abortus nieuw kabinet niet weer in wurggreep krijgen’

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Advocaat Don Ceder, nu de eenmansfractie van de ChristenUnie in Amsterdam maar nummer 4 op de landelijke verkiezingslijst, verwoordde het CU-standpunt over abortus na verkrachting. De CU hecht eraan dat ook in die situatie de vijf dagen bedenk­tijd ver­plicht blijft. Daarmee heeft hij de woede gewekt van onder andere Pia Dijkstra (D66) en Corin­ne Ellemeet (GroenLinks). De timing is ongelukkig: onlangs heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin juist aangedrongen wordt op afschaffing van de betuttelende bedenktijd.

Rebecca Gomperts, de vrouw die door Time Magazine op de lijst van 100 belangrijkste vrouwen van 2020 werd geplaatst vanwege haar werk voor Women on Waves, heeft Nederland ermee geconfronteerd dat wij ons qua respect voor vrouwelijk zelf­beschikkingsrecht al lang niet meer in de voorhoede bevinden. Nergens wordt de vrouw tot zoveel dagen uitstel verplicht, en in veel ­landen kunnen ongewenst zwange­ren bij een huisarts terecht voor een abortuspil. Sommige vrouwen zullen bij de keuze tussen pil of curettage een duidelijke voorkeur hebben.

In de ver­kiezingstijd is het nuttig om de oorzaak van die achterlijkheid aan de kaak te stellen. De nu demissio­naire coalitie zucht bijna vier jaar onder het embargo van de CU: verruiming van de wetgeving rond abortus zou het einde van het kabinet hebben bete­kend. Hoe vaak kritische moties ook brede steun kregen, de VWS-tandem Hugo de Jonge (CDA) en Paul Blokhuis (CU) haalt er de schouders over op. Er is een initiatiefwet om medicamenteuze abortus aan de huisarts toe te staan, opgesteld door Lilianne Ploumen (PvdA) en Ellemeet, in goed overleg met het NHG. Die is dus op de plank blijven liggen.

Eerst maar eens kijken hoeveel commotie Ceders uitspraak oplevert. In 2013 verklaar­de SGP’er Kees van der Staaij dat hij categorisch tegen abortus is, dus ook na ver­krach­ting, en hij beweerde dat vrouwen in die situatie maar een kleine kans op zwan­ger­schap lopen. Dat is sowieso onzin. De emoties liepen zo hoog op, dat Van der Staaij zelfs persoons­beveiliging kreeg. Maar misschien haalt Ceder juist veel voorkeurs­stem­men; dan weet Nederland hoe krachtig de orthodoxie leeft.

En laten we ver­vol­gens hopen dat de partijen die werkelijk de vrouwenbelangen verdedigen, erop toezien dat het CU niet weer een kabinet in een wurggreep krijgt.

Jelto Drenth (arts-seksuoloog) en Peter Leusink (huisarts, voorzitter NHG Expertgroep Seksuele gezondheid)